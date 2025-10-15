ГО "Захист держави"
«Був на фронті один день»: у Кременчуці передали посмерті нагороди рідним загиблих військових

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Молодшого сержанта Сергія Кривенка та солдатів Олександра Дзигара і Віктора Шаповала удостоїли орденами «За мужність» ІІІ ступеня посмертно

Сьогодні, 15 жовтня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди. 

Молодшому сержанту Сергієві Кривенку та солдатам Олександрові Дзигару та Віктору Шаповалу присвоїли ордени «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

 

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та начальник відділення цивільно-військового співробітництва Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Анна Тарасова.

 

Молодший сержант Сергій Кривенко став до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Родом чоловік із міста Селидове на Луганщині. Там же, поблиз села Новоєгорівка Луганської області, і загинув 27 березня 2025 року.

«Загинув в бою як справжній герой». У Кременчуці попрощались з військовим Сергієм Кривенком

Відповідно до указу Президента України від 22 серпня 2025 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Відзнаку отримала дружина захисника, Анастасія.

 

Після нагородження жінка пригадує чоловіка:

— Він був дуже чуйний, був добрий і справедливий. Найкращий тато та найкращий чоловік. Ніхто не мог в нього поганого нічого сказати. Ми втратили найдорожче, на жаль. Дуже його любимо і кожен день пам’ятаємо.

 

У полеглого героя лишилися дружина, донька та батьки.

Солдатові Олександру Дзигарю присвоїли орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно відповідно до указу Президента України від 30 травня 2025 року. Нагороду отримувала мати захисника, Валентина Петрівна.

 

За словами жінки, її чоловік провів на фронті усього один день.

— Мій син пробув на фронті один день, першого ж дня його і вбили. Два місяці спочатку пробув в учебці, далі перевели на Сумщину, а звідти — до Курської області, — пригадує жінка.

 

За словами Валентини Петрівни, усі рідні та знайомі зберегли хороші спогади про Олександра, а для неї він завжди залишиться найкращим.

Солдат Віктор Шаповал став на захист Батьківщини восени минулого року. Загинув 1 лютого 2025 року при оборогі села Янтарне на Донеччині. Певний час вважався зниклим безвісти. Поховали захисника на початку червня. Указом Президента України від 29 липня 2025 року відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Нагороду захисника отримувала дружина його брата, Надія.

 

Жінка ділиться: спочатку Віктор служив у Десні, а тоді перевели на Київщину. 1 лютого 2025 року рідні отримали інформацію, що чоловік зник безвісти. А в травні вже надійшла звістка, що знайшли його тіло.

 

— Він був дуже чуйною, доброю людиною. Завжди приходив на допомогу, завжди був таким світлим, щирим. Не встиг тільки одружитися. Ми його завжди пам’ятатимемо, — ділиться Надія.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла нагородження
