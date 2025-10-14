Коли у Кременчуці розпочнуться осінні канікули: у міськраді надали відповідь

Осінні канікули у комунальних навчальних закладах Кременчуцької громади розпочнуться 27 жовтня. Вони триватимуть до 2 листопада включно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у міській раді з посиланням на інформацію департаменту освіти.
Як пише Суспільне, у закладах обласного підпорядкування (ліцеї, спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри) переважно дати збігаються з основним періодом, зокрема, і в Кременчуці — це з 27 жовтня до 2 листопада.
