Коли у Кременчуці розпочнуться осінні канікули: у міськраді надали відповідь

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 215

Осінні канікули у комунальних навчальних закладах Кременчуцької громади розпочнуться 27 жовтня. Вони триватимуть до 2 листопада включно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у міській раді з посиланням на інформацію департаменту освіти.

Як пише Суспільне, у закладах обласного підпорядкування (ліцеї, спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри) переважно дати збігаються з основним періодом, зокрема, і в Кременчуці — це з 27 жовтня до 2 листопада.

