Після річної перерви перемогу відсвяткував кременчуцький чемпіон світу з бодібілдингу Сергій Ройко

Сьогодні, 17:32

Попереду у спортсмена змагання у Києві та Саудівській Аравії

11 жовтня в Києві відбувся наймасштабніший турнір з бодібілдингу в Україні — United National Cup 2025. Після річної перерви участь взяв кременчуцький атлет чемпіон світу МСМК Сергій Ройко. Сергій переміг в категорії чоловіків — мускуляр, відкрита категорія.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає кременчуцького атлета та його тренера Олександра Гордієнка і бажає перемоги у Кубку України, який відбудеться 25-26 жовтня у Києві, та чемпіонаті світу в Саудівській Аравії.