«Я козачка твоя». Хіт співачки з Кременчуччини Раїси Кириченко захопив TikTok

Український TikTok захопив новий тренд на пісню виконавиці з Кременчуччини Раїси Кириченко «Я козачка твоя». Суть його полягає у тому, що користувачі замість звичних нам фраз використовують більш застарілі варіанти. Словосполучення викликликають асоціації з дитинством, адже колись нам слово у слово говорили подібне батьки.

До тендеції долучилися й зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Чудовим прикладом поділилася реперка alyona alyona, опублікувавши власне бачення тренду. У ролику йдеться «коли замість телефон сказала побілка», а на фото можна побачити атрибути — хустку, корвалол, капчики та інше.

Саме сьогодні, 14 жовтня, виповнюється річниця з дня народження співачки Раїси Кириченко. Вона мала велику перспективу кар'єри в США, могла чимало заробляти і якісно лікуватися, але від цього завжди відмовлялася. Вона була справжньою патріоткою своєї землі.

Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року у селі Корещина Кременчуцького району. Першу співочу практику Раїса Кириченко пройшла у Землянківській школі, у громадському житті якої брала активну участь. Працювала у колгоспі, але і там вона співала у хорі, який створили разом з іншими дівчатами.

Співаючи на одному зі святкових концертів у кузові вантажівки КрАЗу замість сцени, Кириченко заворожила Павла Оченаша. Він очолював народний хор Кременчуцького автомобільного заводу «КрАЗ». Оченаш дав потужний поштовх до розвитку Кириченко, запросив її співати у Дніпро і кардинально вплинув на все її життя. Робота на КрАЗі, здобуття середньої освіти у вечірній школі й заняття у самодіяльному хорі стали нелегким випробуванням для молодої дівчини, яка ще не раз доводила, що вона справжня козачка.

ЗМІ часто порівнювали Раїсу Кириченко з Едіт Піаф, Клавдією Шульженко та Людмилою Зикіною. Та вона була незрівнянна, самобутня, яскрава, полтавська перлина, видатна співачка сучасності. Її пісні в прямому сенсі мандрували світом — Кириченко з гастролями об’їздила весь Радянський союз, Європу, США, Канаду — півсвіту. Якось Раїса Опанасівна сказала, що саме на гастролях відчула: «пісня немає кордонів і не важлива мова, важливе виконання, якщо душа співає, тебе зрозуміє кожен».

У 46 років співачка отримала звання Народної артистки України. У 1999 році її нагородили «Орденом княгині Ольги». У 2003 написала книгу спогадів «Я козачка твоя, Україно». 3 1 жовтня 2003 року присвоїли звання Герой України та вручили Орден Держави. Також вона була почесною громадянкою міста Балтимор в США.

Загалом репертуар Раїси Кириченко складався з майже двох сотень творів. Текстів вона спеціально ніколи не вчила: їй, щоб запам’ятати, досить було один раз його проспівати. Найулюбленішими серед народу в останні роки її життя були «Ой, на горi два дубки», «Мамина вишня», «Моє рiдне село», «Козачка», «Жіноча доля», «Доля у нас — два крила».