Кременчук, Надзвичайні новини, Освіта

Небезпечні тренди в TikTok, підробіток на наркотиках: у Кременчуці дітям розповіли, як убезпечити себе від ризикованих ситуацій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 284

З розвитком соціальних мереж тренди серед підлітків почали виникати й поширюватися значно швидше. Ледь не щотижня чи щомісяця в інтернеті з’являються нові челенджі, тренди чи меми, які масово підхоплюють діти. Деякі з них можуть бути небезпечними

14 жовтня у Кременчуці для старшокласників ліцею № 10 провели заняття на тему «Ризиковані ситуації: як подбати про себе і де шукати підтримку». Під час зустрічі ювенальні прокурори та поліціянти говорили з підлітками про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися у реальному житті й в інтернеті.

Учням пояснили, як розпізнати маніпуляції, не піддаватися на провокації та вчасно звертатися по допомогу. Йшлося про небезпечні тренди у TikTok, що можуть призвести до травм або навіть самокаліцтва. Зокрема, про нещодавній тренд «посмішку Джокера (антигерой комікісів про Бетмена — ред.)», коли діти підрізають собі кутики рота, щоб зробити посмішку привабливішою і ефектнішою.

Фото: скрин відео/lb.ua

Серед нещодавніх літніх трендів, що набули популярності в TikTok, можна згадати відео під пісню On Sight американського хіп-хоп-виконавця Каньє Веста. Підлітки підвішували себе у певних позах під рядки «God will give us what we need» («Бог дасть нам те, що потрібно»), іноді на значній висоті.

Тренд в ТікТок під пісню On Sight американського хіп-хоп-виконавця Каньє Веста

Також під час лекції обговорили зачепінг — небезпечну для життя «розвагу», коли підлітки їздять на дахах потягів.

Дітям розповіли й про спокусу «легкого підробітку», коли через боти або застосунки для знайомств вербують наркокур’єрів. Правоохоронці пояснили, що участь у таких схемах — це злочин і шлях до кримінальної відповідальності.

Окремо торкнулися теми алкоголю та психоемоційного стану. Підліткам нагадали, що різка зміна настрою, ізоляція чи втрата інтересу до звичних занять можуть бути сигналом, що потрібна допомога. 

Учням розповіли, як звернутися на лінії підтримки або поговорити з дорослими, яким довіряють. Підлітків навчили розпізнавати ризики, приймати безпечні рішення та не соромитися просити допомоги і відверто говорити про свої проблеми.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року у Кременчуцькому районі дитяча злочинність зросла на 80%, а кількість неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом, — у 4 рази.

Автор: Телеграф
Теги: тренди підліток прокуратура
