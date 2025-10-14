У Кременчуці на кількох вулицях не буде води

14 жовтня з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 18.00) у частині Кременчука тимчасово відключать холодну воду. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Підприємство проводитиме заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Через це без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:

вул. Олександрійська (буд. 1–89);

вул. Івана Приходька (буд. 104–124/2);

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

проїзд Тупиковий (буд. 1–7);

вул. Василя Сліпака (буд. 42/1–91);

вул. Тіниста;

пров. Самойлівський;

вул. Самойлівська;

туп. Самойлівський;

вул. Сергія Єфремова;

пров. Шкільний;

вул. Остапа Вишні;

пров. Транспортний;

пров. Чигиринський;

вул. Гайдамацька (буд. 11А–58);

вул. Чорноморська;

пров. Пилипа Орлика;

вул. Пилипа Орлика;

вул. Космонавтів (буд. 67–74);

вул. Академіка Герасимовича (буд. 22–174);

вул. Херсонська;

пров. Диканський;

вул. Пілотів (буд. 1–46);

вул. Костянтина Острозького;

вул. Різдвяна;

вул. Гаррета Джонса;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Мирослава Скорика;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Автобусний;

вул. Григорія Чуркіна;

вул. Сергія Петренка;

пров. Заводський;

проїзд Юнацький;

пров. Лубенський;

вул. Олександра Печерського;

пров. Пшеничний;

пров. Кремінний;

вул. Одеська;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Кавказька;

проїзд Івана Торубари;

проїзд Людмили Корабліної;

проїзд Георгія Петька;

вул. Заводська;

вул. Чечелівська;

пров. Чечелівський.

Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання відновлять, однак можливе короткочасне помутніння або зміна кольору води, йдеться у повідомленні.

