У Кременчуці на кількох вулицях не буде води

Водоканал виконуватиме заміну арматури — водопостачання відновлять увечері
14 жовтня з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 18.00) у частині Кременчука тимчасово відключать холодну воду. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Підприємство проводитиме заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Через це без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:
- вул. Олександрійська (буд. 1–89);
- вул. Івана Приходька (буд. 104–124/2);
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- проїзд Тупиковий (буд. 1–7);
- вул. Василя Сліпака (буд. 42/1–91);
- вул. Тіниста;
- пров. Самойлівський;
- вул. Самойлівська;
- туп. Самойлівський;
- вул. Сергія Єфремова;
- пров. Шкільний;
- вул. Остапа Вишні;
- пров. Транспортний;
- пров. Чигиринський;
- вул. Гайдамацька (буд. 11А–58);
- вул. Чорноморська;
- пров. Пилипа Орлика;
- вул. Пилипа Орлика;
- вул. Космонавтів (буд. 67–74);
- вул. Академіка Герасимовича (буд. 22–174);
- вул. Херсонська;
- пров. Диканський;
- вул. Пілотів (буд. 1–46);
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Різдвяна;
- вул. Гаррета Джонса;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Мирослава Скорика;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Автобусний;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Сергія Петренка;
- пров. Заводський;
- проїзд Юнацький;
- пров. Лубенський;
- вул. Олександра Печерського;
- пров. Пшеничний;
- пров. Кремінний;
- вул. Одеська;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Кавказька;
- проїзд Івана Торубари;
- проїзд Людмили Корабліної;
- проїзд Георгія Петька;
- вул. Заводська;
- вул. Чечелівська;
- пров. Чечелівський.
Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання відновлять, однак можливе короткочасне помутніння або зміна кольору води, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кременчуці виділяють кошти на придбання води на випадок надзвичайної ситуації.
