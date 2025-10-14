ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач

У Кременчуці на кількох вулицях не буде води

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 316

Водоканал виконуватиме заміну арматури — водопостачання відновлять увечері

14 жовтня з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 18.00) у частині Кременчука тимчасово відключать холодну воду. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Підприємство проводитиме заміну запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. Через це без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць:

  • вул. Олександрійська (буд. 1–89);
  • вул. Івана Приходька (буд. 104–124/2);
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • проїзд Тупиковий (буд. 1–7);
  • вул. Василя Сліпака (буд. 42/1–91);
  • вул. Тіниста;
  • пров. Самойлівський;
  • вул. Самойлівська;
  • туп. Самойлівський;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • пров. Шкільний;
  • вул. Остапа Вишні;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Чигиринський;
  • вул. Гайдамацька (буд. 11А–58);
  • вул. Чорноморська;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • вул. Космонавтів (буд. 67–74);
  • вул. Академіка Герасимовича (буд. 22–174);
  • вул. Херсонська;
  • пров. Диканський;
  • вул. Пілотів (буд. 1–46);
  • вул. Костянтина Острозького;
  • вул. Різдвяна;
  • вул. Гаррета Джонса;
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Мирослава Скорика;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Автобусний;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Сергія Петренка;
  • пров. Заводський;
  • проїзд Юнацький;
  • пров. Лубенський;
  • вул. Олександра Печерського;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Кремінний;
  • вул. Одеська;
  • вул. Петра Прокоповича;
  • вул. Кавказька;
  • проїзд Івана Торубари;
  • проїзд Людмили Корабліної;
  • проїзд Георгія Петька;
  • вул. Заводська;
  • вул. Чечелівська;
  • пров. Чечелівський.

Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання відновлять, однак можливе короткочасне помутніння або зміна кольору води, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці виділяють кошти на придбання води на випадок надзвичайної ситуації. 

Телеграф
