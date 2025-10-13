У Кременчуці за тиждень 7 людей захворіли на COVID-19 — серед них двоє дітей, яких госпіталізували

Сьогодні, 15:46

У Кременчуці за період з 6 жовтня по 12 жовтня зареєстровано 1014 випадків захворювань на ГРВІ. З них: 7 випадків захворювання на COVID-19 та 1 — на грип. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я.

Серед хворих на коронавірусну інфекцію двоє дітей, які були госпіталізовані до інфекційного відділення педіатричного центру — «Дитяча лікарня» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування „Кременчуцька“» та 5 дорослих.

Грип типу «В» виявлено у дитини, яку також госпіталізували. Серед захворілих на ГРВІ більшу частину також становлять діти — 725 випадків. З них минулого тижня госпіталізували 15 дітей. Захворілі на ГРВІ дорослі пацієнти лікуються амбулаторно.

Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Загальна кількість захворювань у Кременчуці знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

Наразі у Кременчуці є вакцина проти COVID-19 фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком їх роботи за адресами:

вул. Київська, 14 (з 09.00 до 17.00);

вул. Квітки Цісик, 1а (з 09.00 до 17.00);

квартал 278, буд. 13б (з 09.00 до 17.00);

проспект Лесі Українки, 80 (з 09.00 до 17.00);

проспект Лесі Українки, 15/8 (з 09.00 до 17.00);

вул. Олексія Древаля, 101 (з 09.00 до 17.00);

вул. Івана Мазепи, 26 (з 08.00 до 16.00).

Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем укладання декларації.

Нагадаємо, тижнем раніше — з 29 вересня по 5 жовтня, кількість хворих на ГРВІ у Кременчуці була дещо більшою (1136 випадків), А серед них захворілих на Covid-19 було учетверо більше (29 випадків)