Кременчук, Бізнес/Робота, ТЪ у темі

Ціна за будівлю колишньої дезстанції у Кременчуці зросла у понад 2 тисячі разів: хто переміг на аукціоні

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 277

Нині сформовано протокол про результати електронного аукціону, який переможець надалі має підписати

Ціна будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції, що розташована на вулиці Лікаря О. Богаєвського, 62, зросла на торгах до 7,9 млн гривень. Переможцем на аукціоні став підприємець Бобер Сергій Миколайович. Про це стало відомо з системи Prozorro Sale.

Стартова ціна лота — 2 971 грн. Участь у торгах взяли понад 20 учасників. Найбільші пропозиції запропонувало двоє учасників — Бобер Сергій Миколайович (7,9 млн грн) та Пʼятенко Максим Тарасович (7,2 млн грн). Нині сформовано протокол про результати електронного аукціону, який переможець має підписати.

За даними YouControl та ClarityProject, Сергій Бобер на сьогодні є керівником і засновником низки кременчуцьких компаній: МПП «Ребоб» (виробництво вогнетривких виробів), ПП «Торгівельний дім «Елар» (виробництво будівельних виробів із пластмас) та ТОВ «Регул Груп» (будівництво житлових і нежитлових будівель). 

Максим П’ятенко є одним з засновників кременчуцької ТОВ «Каріста», що спеціалізується на будівельних роботах. Іншим засновником компанії є, ймовірно, його родич Тарас П’ятенко. Раніше Тарас П’ятенко був керівником підприємства «Ребоб», що належить Сергію Бобру. 

Нагадаємо, 7 жовтня регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях оголосило новий аукціон на продаж будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці. Оскільки перші торги виявились неуспішними, стартову ціну лота знизили на 50% — від 2,5 тис. гривень до 1,2 тис. гривень.

Додамо, що у квітні цьогоріч будівлю міськдезстанції через аукціон здали в оренду строком на 5 років.

