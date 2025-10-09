У Горішніх Плавнях попрощалися із військовослужбовцем Дмитром Гребельним

Молодший сержант ЗСУ помер у шпиталі після важкого поранення, отриманого на фронті

Сьогодні, 9 жовтня Горішньоплавнівська громада провела в останню путь захисника України — молодшого сержанта Дмитра Гребельного. Боєць помер від отриманого поранення 3 жовтня у місті Чугуєві Харківської області.

Прощання із захисником відбулося на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях. У церемонії взяли участь рідні, побратими, мешканці громади, представники місцевої влади.

Як розповів міський голова Дмитро Биков, Дмитро Гребельний народився 24 вересня 1989 року на території РФ, а з 1991 року жив у Горішніх Плавнях. Після школи навчався в місцевому політехнічному технікумі, деякий час працював в Італії. З 2015 року — знову в Україні, займався підприємництвом, а з 2020-го працював на Полтавському ГЗК.

25 лютого 2023 року Дмитро був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив молодшим сержантом. Загинув військовослужбовець на 36-му році життя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.