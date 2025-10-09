«Він дуже яскравий, цікавий». У Кременчуці попрощались із ветераном війни Євгенієм Іваненком

9 жовтня у Кременчуці попрощались з 44-річним ветераном війни Євгенієм Іваненком. Прощання з чоловіком проходило у Свято-Миколаївському соборі. Воїн помер 5 жовтня.

— Дуже гарна людина. Ніжний, добрий, чуйний, — каже тітка померлого Ліда.

Ще одна тітка Євгенія Світлана каже, що чоловік активно займався службою. Під час участі в антитерористичній операції у чоловіка погіршився стан здоров’я — «були трошки проблеми, проблеми, проблеми, бо там пішли із здоров’я, но і так получилося».

— Змалку знала, няньчила. Дуже шкода. Привітливий. Ніде не був в скандалі, абсолютно нічого, — каже Світлана.

Волонтерка Євгенія розповідає, що ветеран лікувався у Німеччині. Євгеній рік «провів у закритому боксі, боролися з інфекцією».

— Це чудова людина. Знаєте, якби я могла написати книгу чи зняти кіно, то це про нього. Він дуже яскравий, цікавий. Ось його не задовольняли, як його там готують, він навчив медперсонал німецької клініки варити наш борщ. Небайдужа людина. Дуже болить серце, що його більше нема з нами. Але впевнена, коли ми будемо там, він нас зустріне і як завжди скаже: «Я радий вас бачити. Чи я можу вам допомогти?» — каже волонтерка.

У померлого воїна залишились батьки, син та сестра. Поховали чоловіка на Свіштовському кладовищі.