«Він дуже яскравий, цікавий». У Кременчуці попрощались із ветераном війни Євгенієм Іваненком

9 жовтня у Кременчуці попрощались з 44-річним ветераном війни Євгенієм Іваненком. Прощання з чоловіком проходило у Свято-Миколаївському соборі. Воїн помер 5 жовтня.
Ще одна тітка Євгенія Світлана каже, що чоловік активно займався службою. Під час участі в антитерористичній операції у чоловіка погіршився стан здоров’я — «були трошки проблеми, проблеми, проблеми, бо там пішли із здоров’я, но і так получилося».
Волонтерка Євгенія розповідає, що ветеран лікувався у Німеччині. Євгеній рік «провів у закритому боксі, боролися з інфекцією».
У померлого воїна залишились батьки, син та сестра. Поховали чоловіка на Свіштовському кладовищі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.