Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 9 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Героїв України, 27
просп. Лесі Українки, 17/11–27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А.
б-р Українського Відродження, 17–21А
вул. Миколи Залудяка, 4, 14, 14Б, 14В
вул. Академіка Герасимовича, 53–106
вул. Гайдамацька, 72А–100А
вул. Херсонська, 1–22
вул. Чумацький Шлях, 45–83
вул. Космонавтів, 67
пров. Господарський, 3–10А
вул. Господарська, 1–38
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Івана Багряного, 3–21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
вул. Нижня, 1–28
вул. Щаслива, 33
пров. Шосейний, 10
вул. Барвінкова, 1–30
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
просп. Лесі Українки, 96
вул. Рокитнянська, 27С–39
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Якова Петруся, 31–132
вул. Карпенка-Карого, 16–23
вул. Салганна, 7–45
пров. Світловодський, 3–8/19
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Подовжня, 3–17
вул. Сержанта Мельничука, 78–139
пров. Уласа Самчука, 18–32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Кохнівська, 44–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
вул. Салганна, 4–65
пров. Межовий, 1–30
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Капітана Мовчана, 1–26
пров. Композитора Вербицького, 1–16
вул. Максима Кривоноса, 1А–40
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Марії Примаченко, 2–25
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3
туп. Миколи Сціборського, 7
пров. Новогеоргієвський, 10А
вул. Панаса Мирного, 3–15
вул. Паризька, 2/32–14/35
пров. Парковий, 18/2–27, 2Б
пров. Південний, 1/29–26
вул. Павла Скоропадського, 16
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
вул. Щаслива, 2–40
пров. Вагонний, 16
вул. Героїв Крут, 78Б
просп. Лесі Українки, 39–78А
вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 110Б
вул. Велика набережна, 13, 17А
вул. Олеся Гончара
вул. Євгена Патона, 1–21А, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17
пр-д Далекий, 1–10
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Енергетиків, 39–71.
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
пров. Великокохнівський, 1–15
пр. Великокохнівський, 1–61
вул. Віри Холодної, 1–41А
пров. Делегатський, 3–20
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
пров. Індустріальний, 1/4–99
вул. Козацька, 71–134
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
пр. Сонячний, 3–45
туп. Сонячний, 38/12
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23
пров. Чорнобаївський, 1–58
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пр. 2-й Індустріальний, 3–4
пр. 3-й Індустріальний, 3–4
пр. 4-й Індустріальний, 3–4
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11–12
пров. 4-й Індустріальний, 6–8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
квт. 304, 16–18
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Європейська, 60А
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
