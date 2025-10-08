ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 238

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 9 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 17.00:

  • вул. Героїв України, 27

  • просп. Лесі Українки, 17/11–27

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А.

З 8.00 до 17.00:

  • б-р Українського Відродження, 17–21А

  • вул. Миколи Залудяка, 4, 14, 14Б, 14В

  • вул. Академіка Герасимовича, 53–106

  • вул. Гайдамацька, 72А–100А

  • вул. Херсонська, 1–22

  • вул. Чумацький Шлях, 45–83

  • вул. Космонавтів, 67

  • пров. Господарський, 3–10А

  • вул. Господарська, 1–38

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Івана Багряного, 3–21

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–92

  • вул. Нижня, 1–28

  • вул. Щаслива, 33

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Барвінкова, 1–30

  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67

  • просп. Лесі Українки, 96

  • вул. Рокитнянська, 27С–39

  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6

  • вул. Якова Петруся, 31–132

  • вул. Карпенка-Карого, 16–23

  • вул. Салганна, 7–45

  • пров. Світловодський, 3–8/19

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–139

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60

  • вул. Кохнівська, 44–62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • вул. Салганна, 4–65

  • пров. Межовий, 1–30

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Капітана Мовчана, 1–26

  • пров. Композитора Вербицького, 1–16

  • вул. Максима Кривоноса, 1А–40

  • пров. Малокохнівський, 1–23/3

  • пров. Марії Примаченко, 2–25

  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7

  • туп. 3-й Малокохнівський, 2–4

  • туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • вул. Панаса Мирного, 3–15

  • вул. Паризька, 2/32–14/35

  • пров. Парковий, 18/2–27, 2Б

  • пров. Південний, 1/29–26

  • вул. Павла Скоропадського, 16

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26

  • пров. Фізкультурний, 1А–22

  • пров. Фруктовий, 18

  • вул. Щаслива, 2–40

  • пров. Вагонний, 16

  • вул. Героїв Крут, 78Б

  • просп. Лесі Українки, 39–78А

  • вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 110Б

  • вул. Велика набережна, 13, 17А

  • вул. Олеся Гончара

  • вул. Євгена Патона, 1–21А, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17

  • пр-д Далекий, 1–10

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • вул. Віри Холодної, 33–66А

  • вул. Енергетиків, 39–71.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Великокохнівська, 2/2–57А

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • пр. Великокохнівський, 1–61

  • вул. Віри Холодної, 1–41А

  • пров. Делегатський, 3–20

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Індустріальна, 2–145А

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3–10

  • пров. Індустріальний, 1/4–99

  • вул. Козацька, 71–134

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Марусі Чурай, 3–52

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б–204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А–22

  • вул. Олексія Древаля, 85–223

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Рівненський, 1–44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46–77

  • вул. Солов’їна, 10

  • пр. Сонячний, 3–45

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернігівська, 1–23

  • пров. Чорнобаївський, 1–58

  • пр. 1-й Індустріальний, 2–4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3–4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3–4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3–4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3–12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11–12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6–8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5–12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А–10

  • квт. 304, 16–18

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

0
Автор: Руслана Горгола
