Патрульні у Кременчуці розшукали 77-річного чоловіка, який увечері пішов з дому та до ранку не повернувся

Учора в Кременчуці патрульні розшукали та повернули до дому літнього чоловіка, який загубився у місті. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
У вівторок, 7 жовтня, близько 9.00, поліціянти отримали виклик на вулицю Олексія Древаля. Схвильована жінка повідомила їм, що не може знайти свого 77-річного чоловіка, який напередодні увечері вийшов з дому та до ранку не повернувся. Патрульні, не гаючи часу, отримавши опис зниклого, розпочали пошуки. Невдовзі на вулиці Перемоги вони помітили чоловіка, який підпадав під опис.
