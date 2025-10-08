Патрульні у Кременчуці розшукали 77-річного чоловіка, який увечері пішов з дому та до ранку не повернувся

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 3

Учора в Кременчуці патрульні розшукали та повернули до дому літнього чоловіка, який загубився у місті. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

У вівторок, 7 жовтня, близько 9.00, поліціянти отримали виклик на вулицю Олексія Древаля. Схвильована жінка повідомила їм, що не може знайти свого 77-річного чоловіка, який напередодні увечері вийшов з дому та до ранку не повернувся. Патрульні, не гаючи часу, отримавши опис зниклого, розпочали пошуки. Невдовзі на вулиці Перемоги вони помітили чоловіка, який підпадав під опис.

— Дідусь виглядав розгубленим і не пам’ятав, як дістатися додому. Ми допомогли йому повернутися — дідуся передали дружині. Друзі, якщо ви помітили людину похилого віку або дитину, яка має розгублений вигляд — не проходьте повз. Поцікавтесь, чи все гаразд, і чи не потребує вона допомоги. У разі потреби — звертайтеся на лінію 102, — закликають правоохоронці.