Завтра у Глобиному прощатимуться із полеглим захисником Віталієм Щербиною

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 244

Завтра, 8 жовтня, у Глобиному в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Віталія Щербину. Про це повідомили у пресслужбі громади.