Завтра у Глобиному прощатимуться із полеглим захисником Віталієм Щербиною

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця
Завтра, 8 жовтня, у Глобиному в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Віталія Щербину. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України у Свято-Михайлівському сквері.
У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести загиблого воїна «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною.
Чин заупокійного богослужіння за загиблим Віталієм Щербиною відбудеться о 10.30 у Свято-Михайлівському храмі.
Також у Глобинській громаді 8 жовтня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.