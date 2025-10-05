Тільцям варто поки не планувати великі покупки, а на Терезів чекає можлива поїздка: гороскоп на 6-12 жовтня

Овен (21.03-20.04)

Перспективи вiдносин з партнерами будуть в центрi вашої уваги. Не плануйте важливi зустрiчi, дiловi i особистi, на першу половину тижня. Але несподiвано ви можете одержати цiкаву iнформацiю або пропозицiю. У вiвторок проблеми можуть виникнути в подорожах; перевiряйте справнiсть свого автомобiля i не довiряйте випадковим стрiчним. Четвер — сприятливий день для вiдвiдин стоматолога або невеликих косметичних операцiй. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 12.

Тілець (21.04-21.05)

Матерiальнi питання покваптеся вирiшити у понедiлок. Але великi покупки краще вiдкласти на наступний тиждень. Придiлiть максимум уваги здоров`ю — є небезпека iнфекцiйних i простудних захворювань. З четверга бiльше уваги придiлiть домашнiм справам. Будьте уважнi з водою, стежте за справнiстю системи водопостачання. «Витiк» грошей теж можливий в другiй половинi тижня. Тому, будьте уважнi при будь-яких витратах. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 11.

Близнюки (22.05-21.06)

У вiвторок i середу можна активно спiлкуватися, зав`язувати дiловi i особистi зв`язки. Але враховуйте загальний напружений фон i схильнiсть оточуючих до суперництва — кожен тягне «ковдру на себе». У вiвторок будьте уважнi при роботi з комп`ютерами та iншими системами зв`язку. Можливi поломки, отримання спотвореної iнформацiї. У четвер можна зайнятися покупками для будинку, але не особливо крупними. В п`ятницю добре приймати в будинку гостей. Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 6.

Рак (22.06-22.07)

Для вас цей тиждень може стати вдалим, не дивлячись на завантаженiсть справами i нерiвний фон у вiдносинах з оточуючими. Несподiвана iнформацiя в середу послужить стимулом для активнiшої участi в справi, де ви розкриєте свої творчi здiбностi. Це може бути i потреба зайнятися переплануванням свого будинку або задоволення iнтересiв ваших дiтей. У четвер i п`ятницю зробiть закупiвлi продуктiв. Цi днi найбiльш оптимальнi для роботи з домашнiми рослинами. Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: немає.

Лев (23.07-23.08)

Спробуйте вiдiйти вiд звичних схем у вiдносинах, по-новому розставте прiоритети. Це допоможе вирiшити проблеми, що створилися, тiльки не доводьте з`ясування вiдносин до конфлiктiв. Знайдiть заняття, яким захопиться вся сiм`я. У четвер i п`ятницю ваша допомога може знадобитися комусь з родичiв. Це сприятливий час для ремонтiв, генеральних прибирань, фарбування. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 6.

Діва (24.08-23.09)

Скоро вам належить заглибитися в нову тему, i доведеться обмежити активне спiлкування i поїздки. Користуйтеся можливiстю одержати такого роду враження вже зараз. Вiдвiдини рiзних iнстанцiй, оформлення документiв теж краще зробити на цьому тижнi. Але уникайте ухвалювати важливi рiшення, робити покупки в середу. Є вiрогiднiсть обману або хтось спробує вас використати. Поїздки, сiмейнi заходи можна планувати на четвер i п`ятницю. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 12.

Терези (24.09-23.10)

Несподiванi вiстi здалеку прийдуть в середу або четвер. Ви можете вiдправитися у вiдрядження або особисту поїздку. Але не поспiшаєте розлучатися з грошима, якi б вигiднi пропозицiї не поступили. I лише у п`ятницю ви можете зайнятися покупками i заготовками для будинку. Тим, хто страждає вiд надмiрної ваги, у вихiднi можна вiдвiдати сеанс масажу. Ефективним буде i використання препаратiв для схуднення. Сприятливi днi: 10; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

Положення планет вiдкриває вам масу можливостей в найрiзноманiтнiших сферах. Але це може вiдбирати всi сили i несприятливо позначатися на станi здоров`я. Активно просувайте свої плани в першiй половинi тижня, а другу присвятiть особистим справам. Егоїзм i затвердження своєї позицiї зараз виправданi. У четвер або п`ятницю зробiть щось приємне для коханої людини, результат навiть для вас може виявитися несподiваним. Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

У першу половину тижня займайтеся тiльки нагальними справами. Пропозицiї або обiцянки, почутi в цей час, можуть виявитися порожнiми, а в особистих вiдносинах теж буде повно плутанини. З четверга ви можете використати родиннi зв`язки для вирiшення своїх питань. В п`ятницю допомога рiдних може виявитися особливо вiдчутною. На вихiднi можна планувати поїздки. Тiльки не забудьте ретельно перевiрити всi крани в будинку перед вiд`їздом. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.

Козеріг (22.12-20.01)

У понедiлок у вас можуть з`явитися незапланованi справи. I до четверга доведеться попрацювати в режимi авралу. З другої половини тижня обстановка нормалiзується. На перший план виходять особистi вiдносини. У четвер i п`ятницю в будинку добре займатися ремонтними роботами у ваннi або кухнi, здiйснювати вологi прибирання, купувати продукти. Субота сприятливiша для поїздок, вiзитiв або прийому гостей, а в недiлю краще уникати витрат i зайвого спiлкування. Сприятливi днi: 8, 12; несприятливi: 6.

Водолій (21.01-19.02)

Всi вашi iнтереси концентруватимуться навколо роботи. Тут вас може чекати i успiх, але й розчарування в деяких зв`язках, на якi ви розраховували. Якраз хороша можливiсть розiбратися з партнерством i зрозумiти, де ви повиннi покладатися тiльки на себе. Нова iнформацiя прийде у вiвторок. Цього дня будьте уважнi при експлуатацiї комп`ютерної i побутової технiки. З основними планами бажано управитися до суботи. В недiлю тiльки вiдпочивайте. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)

Зараз творчий адреналiн примушує вас дiяти в позитивному ключi, не дивлячись на обмеження, з якими ви стикаєтеся. Будьте уважнi у вiвторок i середу, якщо плануєте ремонтнi роботи в будинку, особливо, з електрикою. У четвер i п`ятницю придiлiть бiльше уваги дiтям i своїм власним захопленням. Якщо на цей тиждень у вас запланованi сiмейнi заходи або поїздки, то не вiдкладайте i встигнiть все важливе зробити до вихiдних. Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 8.