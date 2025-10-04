У Кременчуці на Правобережжі промиватимуть водопровідну мережу: можливі перебої з водою

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 0

Цієї ночі, із 4 на 5 жовтня, на Правобеежжі у Кременчуці відбуватиметься промивка зовнішніх мереж централізованого водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на КП «Кременчукводоканал».

На підприємстві також повідомляють, що у цей час у мікрорайоні Раківка можливе зниження тиску холодної води, а також поява каламутності чи забарвленості.

Для уточнення інформації жителі можуть звертатися до диспетчерської служби «Кременчукводоканалу» за телефонами:

0 (800) 605-660,

(050) 305-45-71,

(067) 403-97-86.

Містян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.