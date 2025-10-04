У Піщанській громаді попрощалися із 21-річним захисником Іллею Сокуренком

Воїн загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання

У четвер, 2 жовтня, у Піщанській громаді попрощалися із загиблим захисником України Іллею Сокуренком. Йому було лише 21 рік. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що народився Ілля 22 червня 2004 року в селі Піщане. Навчався у Піщанській гімназії, після 9 класу вступив до Кременчуцького вищого професійного училища № 7, де здобув спеціальність зварювальника. Працював на підприємствах Кременчука.

Солдат загинув 20 вересня 2025 року в районі села Степне на Сумщині під час виконання бойового завдання. Ілля був номером обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1-го батальйону тероборони.

Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, однокласники, працівники Піщанської сільради, побратими, сусіди та жителі громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.