Завтра у Глобиному попрощаються із полеглим захисником Юрієм Глущенком

У суботу, 4 жовтня, у Глобиному попрощаються із полеглим на війні захисником Юрієм Глущенком. Про це інформують у пресслужбі Глобинської громади.

Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України у Свято-Михайлівському сквері.

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести загиблого воїна «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною.

Об 11.00 прощатимуться із Юрієм Глущенком у нього вдома — село Пироги, вулиця Берегова. Після цього чин заупокійного богослужіння за загиблим відбудеться об 11.30 у Свято-Георгіївській церкві у селі Пироги.

Поховають Юрія Глущенка о 12.30 на кладовищі у Пирогах.

Також у Глобинській громаді 4 жовтня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.