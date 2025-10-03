Завтра у Глобиному попрощаються із полеглим захисником Юрієм Глущенком

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця
У суботу, 4 жовтня, у Глобиному попрощаються із полеглим на війні захисником Юрієм Глущенком. Про це інформують у пресслужбі Глобинської громади.
Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України у Свято-Михайлівському сквері.
У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести загиблого воїна «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною.
Об 11.00 прощатимуться із Юрієм Глущенком у нього вдома — село Пироги, вулиця Берегова. Після цього чин заупокійного богослужіння за загиблим відбудеться об 11.30 у Свято-Георгіївській церкві у селі Пироги.
Поховають Юрія Глущенка о 12.30 на кладовищі у Пирогах.
Також у Глобинській громаді 4 жовтня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.