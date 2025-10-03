Пішов з життя, захищаючи країну і всіх нас: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Олексієм Одейчуком

Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти, ідентифікувати його тіло вдалося за допомогою ДНК-експертизи
Сьогодні, 3 жовтня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олексія Одейчука. Відомо, що народився чоловік 11 липня 1984 року на території РФ, проте ще в дитинстві переїхав до Кременука. Навчався у загальноосвітній школі № 14, освіту здобув у ПТУ № 26. Працював у ресторані «Ахтамар».
Попрощатися із захисником прийшли його рідні та знайомі, друзі, колишні колеги. Усі, хто знали Олексія, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист Батьківщини.
Микола був сусідом загиблого, знав його іще зі школи.
— Ми росли з ним разом, гуляли разом, відпочивати разом їздили. Дуже хороша людина була, добродушна. А потім якось певний час не бачилися — розпочалося доросле життя. Знаю, що у нього дружина й дитина з’явилися, — пригадує чоловік.
Михайло працював разом із Олексієм в «Ахтамарі». Ділиться: той був чудовим колегою, завжди міг виручити й підтримати в усьому.
Олексій любив футбол, навіть сам трохи грам, ділиться Михайло. А ще пригадує: коли у закладі був великий наплив людей, завжди допомагав колегам, навіть коли був не на зміні.
Військовослужбовець дійсно понад рік вважався зниклим безвісти, розповідає військовослужбовець із позвним «Лиман». Його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.
У лавах Збройних сил України Олексій служив на посаді стрільця, помічника гранатометника у парашутно-десантній роті.
У полеглого бійця лишилися батьки та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олексія на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
