Кременчук, Воїни світла, Війна

Пішов з життя, захищаючи країну і всіх нас: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Олексієм Одейчуком

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 0

 

Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти, ідентифікувати його тіло вдалося за допомогою ДНК-експертизи

Сьогодні, 3 жовтня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олексія Одейчука. Відомо, що народився чоловік 11 липня 1984 року на території РФ, проте ще в дитинстві переїхав до Кременука. Навчався у загальноосвітній школі № 14, освіту здобув у ПТУ № 26. Працював у ресторані «Ахтамар».

 

Попрощатися із захисником прийшли його рідні та знайомі, друзі, колишні колеги. Усі, хто знали Олексія, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за захист Батьківщини.

Микола був сусідом загиблого, знав його іще зі школи.

— Ми росли з ним разом, гуляли разом, відпочивати разом їздили. Дуже хороша людина була, добродушна. А потім якось певний час не бачилися — розпочалося доросле життя. Знаю, що у нього дружина й дитина з’явилися, — пригадує чоловік.

 

Михайло працював разом із Олексієм в «Ахтамарі». Ділиться: той був чудовим колегою, завжди міг виручити й підтримати в усьому.

— Дуже жаль, що він пішов із життя. Але він захищав крану і всіх нас. Ми працювали разом близько років 15, мабуть. Це була дуже гарна людина, хороший колега. Завжди міг допомогти.

 

Олексій любив футбол, навіть сам трохи грам, ділиться Михайло. А ще пригадує: коли у закладі був великий наплив людей, завжди допомагав колегам, навіть коли був не на зміні.

— Ми знали, що він вважався зниклим безвісти, але сподівалися, можливо, потрапив у полон. Але не хотілося вірити, що загинув, — каже чоловік.

 

Військовослужбовець дійсно понад рік вважався зниклим безвісти, розповідає військовослужбовець із позвним «Лиман». Його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.

У лавах Збройних сил України Олексій служив на посаді стрільця, помічника гранатометника у парашутно-десантній роті.

— Загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України посблизу села Миколаївка Покровського району на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

 

У полеглого бійця лишилися батьки та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олексія на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
