Сьогодні обмеження руху на Крюківському мосту не плануються — міськрада

Сьогодні, 09:13

Попередньо планувалося перекриття однієї смуги для руху упродовж дня

Сьогодні, 2 жовтня, у Кременчуці рух на Крюківському мосту не обмежуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Попередньо планувалося, що перекриватимуть одну смугу для руху автотранспорту із 9.00 до 17.00 та із 18.00 до 20.00. Втім, на сьогодні такі обмеження скасували.

Чи обмежуватимуть рух на мосту у найближчі дні наразі невідомо.

Нагадаємо, обмеження руху мостом планували до кінця тижня, до 5 жовтня включно.