Кременчук, Фотоколекція, Воїни світла, Війна

Свято перемоги українського духу: у Кременчуці вшанували пам'ять загиблих Захисників та Захисниць України

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 194

 

Кременчуцькі посадовці та військові поклали квіти до меморіалу на Алеї Слави

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні традиційно відзначають три свята — день Захисників та Захисниць України, день українського козацтва та одне з найважливіших церковних свят, Покрову Святої Богородиці.

З цієї нагоди у Кременчуці на Алеї Слави чиновники, керівники районних органів управлінь та військовослужбовці принесли квіти до меморіалу, аби вшанувати пам’ять тих, хто віддав свої життя, захищаючи Батьківщину.

 

Попри холодну та дощову погоду містяни принесли квіти і до портретів рідних загиблих військовослужбовців на Алеї Слави.

В Україні із 2014 року День захисника України відповідно до указу тодішнього президента Петра Порошенка відзначали 14 жовтня — у день козацтва та на Покрову. У 2021 році назву змінили на День захисників та захисниць України, оскільки жінки нарівні із чоловіками беруть участь у боях за українську незалежність.

 

Оскільки день захисників та захисниць України прив’язаний до свята Покрови, то у 2023 році під час реформи церковного календаря в Україні це свято так само перенесли на 1 жовтня.

 

Подвиг усіх військовослужбовців та ветеранів — усіх тих, хто боронив і боронить Україну — має лишатися в пам’яті кожного. Адже вони непорушно стояли і стоять на краю битви із противником, захищаючи всю Україну.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає усіх захисників та захисниць зі святом та дякує за службу і мирне небо над головою.

Автор: Яна Гудзь
Теги: вшанування пам'яті День захисників і захисниць України покладання квітів
Вверх