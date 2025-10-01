Відбудеться вручення дипломів лавреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання»

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Анонс

Відбудеться вручення дипломів лавреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання»

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 84

На всю Полтавську область лише одинадцять переможців — всі з Кременчука

У неділю 5 жовтня, о 14.00 у читальній залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька публічна бібліотека» відбудеться вручення дипломів ХХVІ Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», Одеса-2025.

Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:

Шевченка-Василенка Володимира Євгеновича — журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.

Дипломами «Золотий рядок» відзначено:

Тетяну Булат  за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;

Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;

Валерія Голуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;

Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;

Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;

Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;

Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;

Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;

Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;

Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;

Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».

На декого зі спілчан Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України очікують приємні сюрпризи.

Вітаємо спілчан Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ переможців з високими нагородами. Бажаємо нових творчих успіхів, нових поважних нагород.

На всю Полтавську область вас лише одинадцять!

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс нагородження література
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх