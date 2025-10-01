Відбудеться вручення дипломів лавреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання»

У неділю 5 жовтня, о 14.00 у читальній залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька публічна бібліотека» відбудеться вручення дипломів ХХVІ Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», Одеса-2025.
Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:
Шевченка-Василенка Володимира Євгеновича — журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.
Дипломами «Золотий рядок» відзначено:
Тетяну Булат за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;
Валерія Голуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;
Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;
Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;
Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;
Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;
Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».
На декого зі спілчан Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України очікують приємні сюрпризи.
Вітаємо спілчан Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ переможців з високими нагородами. Бажаємо нових творчих успіхів, нових поважних нагород.
На всю Полтавську область вас лише одинадцять!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.