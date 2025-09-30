У Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Сергієм Кулиничем, який загинув на Дніпропетровщині

Сьогодні, 30 вересня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Сергія Кулинича. Народився чоловік 18 березня 1983 року у Лохвицькому районі, навчався у Лохвицькій філії Полтавського технікуму харчових технологій. Згодом чоловік переїхав до Кременчука, працював на ТОВ «Світейл».
Попрощатися із чоловіком зібралися багато людей — рідні та близькі, знайомі, колеги. Усі, хто знали Сергія або були близькими до його родини, прийшли подякувати військовослужбовцю за захист та віддати йому останню шану.
Як повідомив офіцер відділення ЦВС лейтенант Іванченко, Сергій Кулинич мав звання солдата і служив у частині на посаді гранатометника.
У загиблого воїна лишилися мати, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Кулинича на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
