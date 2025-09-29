Олена Шуляк
Кременчук, Культура, Топ-новина

Кременчуцькі бібліотекарі отримали нагороди — фоторепортаж

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 113

30 вересня Україна відзначає професійне свято — Всеукраїнський День бібліотек

У неділю, 28 вересня, у читальній залі бібліотеки на Соборній відбулася церемрнія нагородження до Всеукраїнського дня бібліотек.

Голова Творчої спілки журналістів Кременчуччини, Творчої спілки письменників Кременчуччини Володимирцеремонія Шевченко нагородив робітників бібліотек почесними грамотами.

Почесною грамотою Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка нагороджуються:

  • Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Інна Хмелик, завідувачку читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

 

Почесною грамотою Асоціації істориків вищої школи України нагороджується:

  • Тетяна Сіренко, завідувачку Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Наталія Волощенко, завідувачку сектору мистецтв Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

 

Грамотою Національної спілки журналістів України Творчої спілки журналістів Кременчуччини нагороджуються:

  • Олена Тристан, бібліотекарка першої категорії читальної зали Філії № 2 імені Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Олена Гордій, завідувачка відділу обслуговування Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Тетяна Ковальова, бібліотекарка другої категорії Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека»;
  • Марина Русанова, провідна бібліотекарка Філії № 3 імені Всеволода Нестайка Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
Автор: Мирослава Українська
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

