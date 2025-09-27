Народний вокальний гурт «Крила» КЛК запрошують кременчужан на унікальний концерт

Керівниця гурту «Крила» Кременчуцького льотного коледжу та авторка пісень Тетяна Булат презентацію альбому авторських пісень
Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС запрошує кременчужан на унікальний концерт — презентацію альбому авторських пісень керівниці гурту Тетяни Булат «МОЇ КРИЛА», що є унікальним мистецьким проєктом, вперше створеним у Кременчуці.
Концерт відбудеться 30 вересня у малому залі Міського палацу культури. Початок концерту — о 17.30.
Про це повідомляє адміністрація Кременчуцького льотного коледжу та керівниця гурту «Крила» Тетяна Булат.
У програмі авторські композиції, що поєднують глибину поезії, силу вокалу та щирість молодіжного драйву. Це не просто концерт — це подорож у світ творчості, що зароджується з серця.
Під час заходу можна буде долучитися до благодійної ініціативи на підтримку Збройних Сил України.
