Народний вокальний гурт «Крила» КЛК запрошують кременчужан на унікальний концерт

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1

Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС запрошує кременчужан на унікальний концерт — презентацію альбому авторських пісень керівниці гурту Тетяни Булат «МОЇ КРИЛА», що є унікальним мистецьким проєктом, вперше створеним у Кременчуці.

Концерт відбудеться 30 вересня у малому залі Міського палацу культури. Початок концерту — о 17.30.

Про це повідомляє адміністрація Кременчуцького льотного коледжу та керівниця гурту «Крила» Тетяна Булат.

У програмі авторські композиції, що поєднують глибину поезії, силу вокалу та щирість молодіжного драйву. Це не просто концерт — це подорож у світ творчості, що зароджується з серця.

Під час заходу можна буде долучитися до благодійної ініціативи на підтримку Збройних Сил України.