У Кременчуці попрощались із сержантом Андрієм Бацевичем

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 118

25 вересня у Кременчуці попрощались з 29-річним військовослужбовцем Андрієм Бацевичем. Чоловік був сержантом. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Андрій Бацевич захищав Україну від російського війська з 2018 року. Воїн помер цьогоріч 12 вересня. Панахиду за бійцем відслужили у Церкві Святого Преподобного Серафима Саровського. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні.

У чоловіка залишилась мати.