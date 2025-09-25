У Кременчуці попрощались із сержантом Андрієм Бацевичем

25 вересня у Кременчуці попрощались з 29-річним військовослужбовцем Андрієм Бацевичем. Чоловік був сержантом. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Андрій Бацевич захищав Україну від російського війська з 2018 року. Воїн помер цьогоріч 12 вересня. Панахиду за бійцем відслужили у Церкві Святого Преподобного Серафима Саровського. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні.
У чоловіка залишилась мати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.