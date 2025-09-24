У Кременчуці фіксували перевищення норм формальдегіду в повітрі протягом тижня

Спостереження проводили на чотирьох стаціонарних постах у різних районах міста

З 15 по 20 вересня у Кременчуці проби атмосферного повітря відбирали на стаціонарних постах по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та біля зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом тижня у місті фіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій (ГДК с.д.). Найбільші відхилення стосувалися формальдегіду — його рівень був завищений щодня. Крім того, 19 вересня зафіксували перевищення норми діоксиду азоту.

Фахівці зазначають, що такі показники свідчать про погіршення якості повітря, яке може негативно впливати на здоров’я, особливо для людей із хворобами дихальної системи.

Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.