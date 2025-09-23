Що почитати: добірка художньої літератури від книжкової блогерки Марини Куркач

Сьогодні, 14:31

Лорен Ашер «Дрібним шрифтом»

Після смерті Брейді Кейна, власника мільярдної імперії, трьом його онукам, аби отримати спадок, потрібно виконати певні умови. Ровен — наймолодший онук і головний герой книги, має протягом півроку обіймати посаду директора відомого тематичного парку розваг «Дрімленд». Дідусь запросив Ровена взяти участь в унікальному проєкті, довіривши йому розробку плану реконструкції, який визначить слабкі місця «Дрімленду». Адже місце, яке приносило щастя багатьом людям, з роками втратило свою магію. Лише один шанс, щоб впоратися із поставленим завданням, інакше частка компанії Ровена назавжди перейде до його батька. І справа не лише у розподілі майна, це питання гідності та майбутнього Ровена. Захра Ґуліан працює в компанії, і здається, вона саме та людина, яка допоможе Ровену налагодити справи парку розваг. Але порятунок бізнесу залежить від вміння визнавати свої помилки… і кохання, що здатне помічати справжні цінності.

Віоліна Ситнік «Грішний»

«Грішний» — сучасне міське фентезі від української письменниці Віоліни Ситнік. У центрі його сюжету Данел — ангел, який потрапив на землю. «Небо для тих, хто має крила…» — влучно зазначено на обкладинці книги. То що ж тоді робити ангелу, маючи крила, серед звичайних людей? Впливати, спокушати, ставити перед вибором, балансуючи між добром і злом. У світі існують мільярди живих істот, можливо, й грішні ангели, теж існують? Їх могли вигнати з раю, або вони можуть бути лише наполовину ангелами, поєднуючи в собі, як світло, так і темряву. Отже, Данел — той, хто втручається у життя дівчини Каті. Тепер її доля залежить від прийнятих нею рішень — банальна істина для всіх людей. Однак ця істина втрачає свою простоту, якщо є хтось, хто з диявольським азартом зацікавлений в тому, щоб людина обирала темний бік життя, спонукаючи себе до фатальних вчинків. Тож добро чи зло? Темрява чи світло? Кохання чи байдужість? Кожен обирає сам…

Коллін Гувер «Усі твої досконалості»

Знайомство Квінн і Ґрема відбулося тоді, коли вони обоє зіткнувся з болючим досвідом зради. «Якщо ти підсвічуватимеш тільки свої вади, усі твої досконалості лишаться в тіні» — стверджує передбачення, яке тісно об'єднало їх у подіях тоді і зараз. Попри минуле Квінн і Ґрему вдалося по-справжньому покохати один одного, створивши щасливий та міцний шлюб. Проте життя непередбачуване, і в певний момент вони опиняються на межі розлучення. Квінн намагається впоратися з неможливістю завагітніти, а Ґрем — бореться з наслідками минулого, які заважають йому стати батьком. Двоє людей, зіткнувшись з випробуваннями, втрачають довіру та близькість. Мабуть тому, іноді немає нічого гучнішого за тишу між двома людьми, коли вони не можуть поговорити відверто та щиро, не приховуючи один від одного власну вразливість й внутрішній біль. Чи витримає їхнє кохання перевірку таємницями? Та чи зможуть вони впоратися з недосконалостями, притаманними людям?

Людмила Волок «Вино мого життя»

Головна героїня книги, Маргарита, працює менеджеркою рекламної агенції та самостійно виховує шестирічну Майю. Батько дівчинки, щойно дізнавшись, що у Майї ДЦП, одразу припинив стосунки з Маргаритою та ніколи не цікавився донькою. Життєвий шлях Маргарити навряд чи можна назвати легким, але заради доньки вона долає всі труднощі, яких чимало у догляді за дитиною з інвалідністю. Спекотне літо, втома, виснажлива робота з клієнтами та як порятунок — тиждень довгоочікуваної відпустки, яку вона проведе у рідному містечку біля моря. Для неї це чудова можливість відпочити від швидкого міського темпу й допомогти батьку. Виноробство — справа усього життя її батька та й колись давно вони працювали на винограднику всією сім'єю. Рідний дім, аромат степових трав, стиглі грона винограду та літнє сонечко. Саме тут, у житті Маргарити з’явиться кохання, якому вона наважиться довіритися, але ж доля багата на несподіванки, й не завжди можливо дати стосункам другий шанс…

Ярослав Карпець «Брате! Маєш крила…»

Збірка «Брате! Маєш крила…» містить 20 прозових творів: оповідань й новел. Зібрані у книзі твори торкаються багатьох важливих тем, які відображають сенси людського життя у взаємодії з іншими людьми. В деяких оповіданнях описані події, які відбулися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деяким оповіданням притаманна характерність сучасної чоловічої прози. Попри те, що історії геть різні за сюжетною складовою і обраними темами, їх гармонійно об'єднує реалістичність персонажів. У їхньому житті є маленькі радощі, веселі миті, особисті труднощі і перешкоди. Героям оповідань хочеться співчувати, їхні вчинки хочеться критикувати та засуджувати. Але виправдовувати та підтримувати їх теж виникає бажання. Чи потрібно ділити людей на хороших і поганих, а почуття — на правильні і неправильні? Чи можливо впоратися з трагічними наслідками війни? Безліч запитань, які занурять читачів у світ роздумів і не банальних розповідей, створених автором цікаво та емоційно.