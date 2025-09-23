Що почитати: добірка художньої літератури від книжкової блогерки Марини Куркач

П'ять художніх книжок сучасних письменників, які читаються з легкістю та тішать неймовірно захопливими історіями
Після смерті Брейді Кейна, власника мільярдної імперії, трьом його онукам, аби отримати спадок, потрібно виконати певні умови. Ровен — наймолодший онук і головний герой книги, має протягом півроку обіймати посаду директора відомого тематичного парку розваг «Дрімленд». Дідусь запросив Ровена взяти участь в унікальному проєкті, довіривши йому розробку плану реконструкції, який визначить слабкі місця «Дрімленду». Адже місце, яке приносило щастя багатьом людям, з роками втратило свою магію. Лише один шанс, щоб впоратися із поставленим завданням, інакше частка компанії Ровена назавжди перейде до його батька. І справа не лише у розподілі майна, це питання гідності та майбутнього Ровена. Захра Ґуліан працює в компанії, і здається, вона саме та людина, яка допоможе Ровену налагодити справи парку розваг. Але порятунок бізнесу залежить від вміння визнавати свої помилки… і кохання, що здатне помічати справжні цінності.
«Грішний» — сучасне міське фентезі від української письменниці Віоліни Ситнік. У центрі його сюжету Данел — ангел, який потрапив на землю. «Небо для тих, хто має крила…» — влучно зазначено на обкладинці книги. То що ж тоді робити ангелу, маючи крила, серед звичайних людей? Впливати, спокушати, ставити перед вибором, балансуючи між добром і злом. У світі існують мільярди живих істот, можливо, й грішні ангели, теж існують? Їх могли вигнати з раю, або вони можуть бути лише наполовину ангелами, поєднуючи в собі, як світло, так і темряву. Отже, Данел — той, хто втручається у життя дівчини Каті. Тепер її доля залежить від прийнятих нею рішень — банальна істина для всіх людей. Однак ця істина втрачає свою простоту, якщо є хтось, хто з диявольським азартом зацікавлений в тому, щоб людина обирала темний бік життя, спонукаючи себе до фатальних вчинків. Тож добро чи зло? Темрява чи світло? Кохання чи байдужість? Кожен обирає сам…
Знайомство Квінн і Ґрема відбулося тоді, коли вони обоє зіткнувся з болючим досвідом зради. «Якщо ти підсвічуватимеш тільки свої вади, усі твої досконалості лишаться в тіні» — стверджує передбачення, яке тісно об'єднало їх у подіях тоді і зараз. Попри минуле Квінн і Ґрему вдалося по-справжньому покохати один одного, створивши щасливий та міцний шлюб. Проте життя непередбачуване, і в певний момент вони опиняються на межі розлучення. Квінн намагається впоратися з неможливістю завагітніти, а Ґрем — бореться з наслідками минулого, які заважають йому стати батьком. Двоє людей, зіткнувшись з випробуваннями, втрачають довіру та близькість. Мабуть тому, іноді немає нічого гучнішого за тишу між двома людьми, коли вони не можуть поговорити відверто та щиро, не приховуючи один від одного власну вразливість й внутрішній біль. Чи витримає їхнє кохання перевірку таємницями? Та чи зможуть вони впоратися з недосконалостями, притаманними людям?
Головна героїня книги, Маргарита, працює менеджеркою рекламної агенції та самостійно виховує шестирічну Майю. Батько дівчинки, щойно дізнавшись, що у Майї ДЦП, одразу припинив стосунки з Маргаритою та ніколи не цікавився донькою. Життєвий шлях Маргарити навряд чи можна назвати легким, але заради доньки вона долає всі труднощі, яких чимало у догляді за дитиною з інвалідністю. Спекотне літо, втома, виснажлива робота з клієнтами та як порятунок — тиждень довгоочікуваної відпустки, яку вона проведе у рідному містечку біля моря. Для неї це чудова можливість відпочити від швидкого міського темпу й допомогти батьку. Виноробство — справа усього життя її батька та й колись давно вони працювали на винограднику всією сім'єю. Рідний дім, аромат степових трав, стиглі грона винограду та літнє сонечко. Саме тут, у житті Маргарити з’явиться кохання, якому вона наважиться довіритися, але ж доля багата на несподіванки, й не завжди можливо дати стосункам другий шанс…
Збірка «Брате! Маєш крила…» містить 20 прозових творів: оповідань й новел. Зібрані у книзі твори торкаються багатьох важливих тем, які відображають сенси людського життя у взаємодії з іншими людьми. В деяких оповіданнях описані події, які відбулися під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деяким оповіданням притаманна характерність сучасної чоловічої прози. Попри те, що історії геть різні за сюжетною складовою і обраними темами, їх гармонійно об'єднує реалістичність персонажів. У їхньому житті є маленькі радощі, веселі миті, особисті труднощі і перешкоди. Героям оповідань хочеться співчувати, їхні вчинки хочеться критикувати та засуджувати. Але виправдовувати та підтримувати їх теж виникає бажання. Чи потрібно ділити людей на хороших і поганих, а почуття — на правильні і неправильні? Чи можливо впоратися з трагічними наслідками війни? Безліч запитань, які занурять читачів у світ роздумів і не банальних розповідей, створених автором цікаво та емоційно.
