У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Порубаєм

Олександр Порубай довго вважався зниклим безвісти, розповідає офіцер Іванчиков. Загинув чоловік у лютому 2025-го під час оборони України на Луганському напрямку. У загиблого залишились батьки
19 вересня у Кременчуці попрощались з 28-річним військовослужбовцем Олександром Порубаєм. Воїн був старшим солдатом гранатометником.
За словами офіцера цивільно-військового співробітництва Віталія Іванчикова, солдат був родом з села Нова Знам’янка. Чоловік навчався у Кременчуцькій гімназії № 8, закінчив Вище професійне училище № 7. Навчався на верстатника широкого профілю, каже директор навчального закладу Микола Несен.
Одногрупники Олександра Роман і Микола пам’ятають його як тиху людину.
Майстриня з ВПУ Лариса Комерзан каже, що Олександр підписав контракт на службу ще до повномасштабної війни — орієнтовно у 2019-20 роках.
Її колега Олена Змієвська каже, що Олександр став четвертим її випускником, який загинув на війні.
Олександр Порубай довго вважався зниклим безвісти, розповідає офіцер Іванчиков. Загинув чоловік у лютому 2025-го під час оборони України на Луганському напрямку. У загиблого залишились батьки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.