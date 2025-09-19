У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Порубаєм

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Порубаєм

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 424 Коментарів: 1

Олександр Порубай довго вважався зниклим безвісти, розповідає офіцер Іванчиков. Загинув чоловік у лютому 2025-го під час оборони України на Луганському напрямку. У загиблого залишились батьки

19 вересня у Кременчуці попрощались з 28-річним військовослужбовцем Олександром Порубаєм. Воїн був старшим солдатом гранатометником.

За словами офіцера цивільно-військового співробітництва Віталія Іванчикова, солдат був родом з села Нова Знам’янка. Чоловік навчався у Кременчуцькій гімназії № 8, закінчив Вище професійне училище № 7. Навчався на верстатника широкого профілю, каже директор навчального закладу Микола Несен. 

 

— Був такий відданий своїй країні, він був пластуном. Пам’ять про нього завжди залишиться у колективі нашого навчального закладу, його одногрупники, бо багато одногрупників сьогодні прийшли провести в останню путь Олександра, — розповідає Несен. 

Одногрупники Олександра Роман і Микола пам’ятають його як тиху людину. 

— Завжди спокійний, тихий, хороший хлопець, з яким можна було поговорити, понавчатись, провести разом час. Він завжди буде для мене героєм, — каже Микола.
— Сашко був дуже гарною людиною. Він завжди міг допомогти, — розповідає Роман.

Майстриня з ВПУ Лариса Комерзан каже, що Олександр підписав контракт на службу ще до повномасштабної війни — орієнтовно у 2019-20 роках. 

 

— Він мені запам’ятався як світлою дитиною, ніколи не сперечався, завжди посміхався. І ми були дуже здивовані, коли Саша пішов служити ще до повномасштабного вторгнення, він підписав контракт […] Коли він прийшов в училище в військовій формі, то звичайно було таке здивування, що така дитина і отак воює, — каже жінка. 

Її колега Олена Змієвська каже, що Олександр став четвертим її випускником, який загинув на війні. 

— Просто світла дитина, яка завжди з посмішками. І коли я зустріла його на водоканалі у формі, раніше, ніж прийшов. Я кажу: «Саша, як?» «Отак, Олена Григорівна», — розповідає жінка. 

Олександр Порубай довго вважався зниклим безвісти, розповідає офіцер Іванчиков. Загинув чоловік у лютому 2025-го під час оборони України на Луганському напрямку. У загиблого залишились батьки. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.


1
Автор: Телеграф
Теги: поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

24
zzzzzzz:
Сьогодні, 15:38

Герою-Слава!Вічна пам'ять воїну визволителю!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх