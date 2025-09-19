У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Порубаєм

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 424 Коментарів: 1

Олександр Порубай довго вважався зниклим безвісти, розповідає офіцер Іванчиков. Загинув чоловік у лютому 2025-го під час оборони України на Луганському напрямку. У загиблого залишились батьки

19 вересня у Кременчуці попрощались з 28-річним військовослужбовцем Олександром Порубаєм. Воїн був старшим солдатом гранатометником.

За словами офіцера цивільно-військового співробітництва Віталія Іванчикова, солдат був родом з села Нова Знам’янка. Чоловік навчався у Кременчуцькій гімназії № 8, закінчив Вище професійне училище № 7. Навчався на верстатника широкого профілю, каже директор навчального закладу Микола Несен.

— Був такий відданий своїй країні, він був пластуном. Пам’ять про нього завжди залишиться у колективі нашого навчального закладу, його одногрупники, бо багато одногрупників сьогодні прийшли провести в останню путь Олександра, — розповідає Несен.

Одногрупники Олександра Роман і Микола пам’ятають його як тиху людину.