Пішов із життя голова фракції «Довіра» у Кременчуцькій райраді та волонтер Віталій Буленко

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1 236

Із життя пішов голова фракції «Довіра» при Кременчуцькій районній раді, підприємець та волонтер Віталій Буленко. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердив колишній голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

За словами пана Колотієвського, помер Віталій Буленко цієї ночі в одній із місцевих лікарень.

— Ми довгий час працювали разом. Це була дуже хороша, порядна людина. Справдній друг з великої літери, — додає він.

Відомо, що кілька років тому Віталій Буленко входив до складу постійної комісії Кременчуцької районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та екології. Останнім часом активно займався волонтерством при волонтерському штабі «Українська команда».

У чоловіка лишилися дружина, син та донька.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким Віталія Буленка.