Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 11 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 278, 18,22А
квт. 287, 16
просп. Лесі Українки, 11,102-118
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
пров. Савинський, 2
туп. Степовий, 1-9
вул. Данила Галицького, 4-39А4
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Сергія Кульчицького, 16-49.
Давида Кострова, 74А,79
квт. 304, 16-18
м. Кременчук, вул. Київська, 64-80
м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11,12
пров. 4-й Індустріальний, 6,8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Василя Барки, 6-22
пров. Великокахнівський, 1-15
пров. Господарський, 3-10
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, ¼-99
пров. Індустріальний, 29/5-33/5
пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Композитора Вербицького, 3а,5
пров. Кохнівський, 3,3А
пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Новоіванівський, 1/3
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Північний, 4
пров. Рівненський, 1-44
пров. Столярний, 1-22
пров. Сиваський, 4-21
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чорнобаївський, 1-40
пров. Чорнобаївський, 1-58
пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б
пров. Шосейний, 10
пров. Щемилівський, 3-28
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Ягідний, 2-39
пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
пр. 2-й Індустріальний, 3,4
пр. 3-й Індустріальний, 3,4
пр. 4-й Індустріальний, 3,4
пр. Великокахнівський, 1-61
пр. Пілотів, 34А,48
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 176-243
просп. Свободи, 57,61/17,63,67
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 1-й Ягідний, 4,4А
проїзд 2-й Індустріальний, 3,4
проїзд 2-й Ягідний, 2
проїзд 3-й Індустріальний, 3,4
проїзд 4-й Індустріальний, 3,4
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Сонячний, 38/12
вул. 29 Вересня, 18-24
вул. Академіка Маслова, 24
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Білецьківська, 2-28А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Василя Барки, 4-14/2
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Героїв Маріуполя, 54
вул. Господарська, 1-38
вул. Гетьманська, 8,43
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Джерельна, 16,18
вул. Деповська, 78-99
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В
вул. Євгена Патона, 25
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Індустріальна, 49-91
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15
вул. Івана Мазепи, 25,29А
вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Кагамлицька, 40/23,42/22
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Каштанова, 1-22
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Козацька, 15/22-17/9
вул. Козацька, 71-134
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Лейтенанта Покладова, 25-34
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Марусі Чурай, 3-18
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Небесної Сотні, 36/38,39,41/66
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Небесної Сотні, 70-81/30
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Нижня, 1-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олексія Древаля, 85-98/1
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Петра Дорошенка, 2-8
вул. Пілотів, 46
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Гегечкорі, 23-42
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ракетна, 1-18
вул. Размислова, 3-34А
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Ромоданівська, 10
вул. Сагайдачного, 10,29
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Солов’їна, 10
вул. Софіївська, 39
вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Троїцька, 37А-64
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Чередницька, 116А
вул. Щаслива, 33.
Бажана, 2,14,17
Барвінкова, 1-68
Б. Урбанського, 15-34
Б. Чичибабіна, 1-67
Бузкова, 1-56
В. Баранова, 3-13
В. Винниченка, 11/28-78
В. Кришталя, 1-95А
В. Симоненка, 1-112
Газопровідна, 4-30
Г. Ашкаренка, 1-7/71
Г. Чайки, 1,29
Глобинський, 1/4-41А
Горліс Горського, 3А
Гурамішвілі, 2-8
Д. Апостола, 1/25-12
Д. Галицького, 6-67
Експресівська, 1-80
Ємельяненко, 3
І. Нагнібіди, 1-64
І. Сікорського, 1-57
Караванний, 35-53
Кармелюка, 2,4
Кобзарська, 2-27/74
Козацька, 3-26/24
Комишанська, 2
Кропивницького, 1-14
Кропивницького, 1-66/2
М. Вовчка, 2-34
М. Грушевського, 3-7
М. Калачевського, 3-10
М. Міхновського, 1-57
Мрії, 8,10
Н. Крюкової, 17
Новомиргородська, 2-52
О. Пчілки, 2А-23
О. Чайки, 1,29
П-ка Коваленка, 4
П. Оксанченка, 1-69
Полтавський, 3-20А
Правди, 1А-19
Размислова, 2-16
Ракетна, 1-27
Рокитнянська, 1-39
С. Кульчинського, 1/47-6
С. Наливайка, 2-18/27
Соснівська, 1/19-49
туп. Айвазовського, 1-21
Фізкультурний, 1
Хімічна, 1/2-83
Чайковського, 1-95А
Я. Петруся, 3-130
Я. Петруся, 3-22
Яснополянський, 28А-47
вул. Академіка Герасимовича, 171
м. Кременчук, вул. Київська, 64-80
м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29,33
вул. Перекопська, 40.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.