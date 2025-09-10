Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 331

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 11 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • квт. 278, 18,22А

  • квт. 287, 16

  • просп. Лесі Українки, 11,102-118

  • пров. Вербовий, 2,4

  • пров. Рівненський, 13А-25

  • пров. Савинський, 2

  • туп. Степовий, 1-9

  • вул. Данила Галицького, 4-39А4

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49.

З 8.00 до 17.00:

  • Давида Кострова, 74А,79

  • квт. 304, 16-18

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64-80

  • м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • пров. Василя Барки, 6-22

  • пров. Великокахнівський, 1-15

  • пров. Господарський, 3-10

  • пров. Делегатський, 3-20

  • пров. Індустріальний, ¼-99

  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5

  • пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Композитора Вербицького, 3а,5

  • пров. Кохнівський, 3,3А

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • пров. Межовий, 1-30

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • пров. Новоіванівський, 1/3

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Північний, 4

  • пров. Рівненський, 1-44

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Сиваський, 4-21

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Чорнобаївський, 1-40

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б

  • пров. Шосейний, 10

  • пров. Щемилівський, 3-28

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • пров. Ягідний, 2-39

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4

  • пр. Великокахнівський, 1-61

  • пр. Пілотів, 34А,48

  • просп. Полтавський, 87-157

  • просп. Полтавський, 176-243

  • просп. Свободи, 57,61/17,63,67

  • проїзд 1-й Індустріальний, 2-4

  • проїзд 1-й Ягідний, 4,4А

  • проїзд 2-й Індустріальний, 3,4

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • проїзд 3-й Індустріальний, 3,4

  • проїзд 4-й Індустріальний, 3,4

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. 29 Вересня, 18-24

  • вул. Академіка Маслова, 24

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Білецьківська, 2-28А

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Бориса Чичибабіна, 4,26,28

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Василя Барки, 4-14/2

  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А

  • вул. Героїв Маріуполя, 54

  • вул. Господарська, 1-38

  • вул. Гетьманська, 8,43

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Джерельна, 16,18

  • вул. Деповська, 78-99

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33

  • вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • вул. Індустріальна, 49-91

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • вул. Івана Мазепи, 8Б, 15

  • вул. Івана Мазепи, 25,29А

  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Іллі Ткаченка, 6-59

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • вул. Кагамлицька, 40/23,42/22

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Кобзарська, 21/15

  • вул. Козацька, 15/22-17/9

  • вул. Козацька, 71-134

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • вул. Лейтенанта Покладова, 25-34

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Махоркова, 4-20

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Марусі Чурай, 3-18

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Небесної Сотні, 36/38,39,41/66

  • вул. Небесної Сотні, 66/1-98

  • вул. Небесної Сотні, 70-81/30

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новоселівська, 1/25-10

  • вул. Олексія Древаля, 85-98/1

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • вул. Петра Дорошенка, 2-8

  • вул. Пілотів, 46

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Полковника Гегечкорі, 23-42

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Размислова, 3-34А

  • вул. Романа Шухевича, 5

  • вул. Ромоданівська, 10

  • вул. Сагайдачного, 10,29

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • вул. Солов’їна, 10

  • вул. Софіївська, 39

  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

  • вул. Троїцька, 37А-64

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Щаслива, 33.

З 8.00 до 18.00:

  • Бажана, 2,14,17

  • Барвінкова, 1-68

  • Б. Урбанського, 15-34

  • Б. Чичибабіна, 1-67

  • Бузкова, 1-56

  • В. Баранова, 3-13

  • В. Винниченка, 11/28-78

  • В. Кришталя, 1-95А

  • В. Симоненка, 1-112

  • Газопровідна, 4-30

  • Г. Ашкаренка, 1-7/71

  • Г. Чайки, 1,29

  • Глобинський, 1/4-41А

  • Горліс Горського, 3А

  • Гурамішвілі, 2-8

  • Д. Апостола, 1/25-12

  • Д. Галицького, 6-67

  • Експресівська, 1-80

  • Ємельяненко, 3

  • І. Нагнібіди, 1-64

  • І. Сікорського, 1-57

  • Караванний, 35-53

  • Кармелюка, 2,4

  • Кобзарська, 2-27/74

  • Козацька, 3-26/24

  • Комишанська, 2

  • Кропивницького, 1-14

  • Кропивницького, 1-66/2

  • М. Вовчка, 2-34

  • М. Грушевського, 3-7

  • М. Калачевського, 3-10

  • М. Міхновського, 1-57

  • Мрії, 8,10

  • Н. Крюкової, 17

  • Новомиргородська, 2-52

  • О. Пчілки, 2А-23

  • О. Чайки, 1,29

  • П-ка Коваленка, 4

  • П. Оксанченка, 1-69

  • Полтавський, 3-20А

  • Правди, 1А-19

  • Размислова, 2-16

  • Ракетна, 1-27

  • Рокитнянська, 1-39

  • С. Кульчинського, 1/47-6

  • С. Наливайка, 2-18/27

  • Соснівська, 1/19-49

  • туп. Айвазовського, 1-21

  • Фізкультурний, 1

  • Хімічна, 1/2-83

  • Чайковського, 1-95А

  • Я. Петруся, 3-130

  • Я. Петруся, 3-22

  • Яснополянський, 28А-47

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • м. Кременчук, вул. Київська, 64-80

  • м. Кременчук, вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29,33

  • вул. Перекопська, 40.

1
Автор: Руслана Горгола
