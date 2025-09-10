У Кременчуці в центрі ЯМаріуполь переселенці з Донеччини можуть отримати допомогу

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав меморандуми з очільниками громад регіону. До співпраці долучилися Авдіївська, Андріївська, Бахмутська, Вугледарська, Гродівська, Добропільська, Дружківська, Кальчицька, Комарська, Костянтинівська, Криворізька, Мангушська, Мар`їнська, Миколаївська, Мирненська, Мирноградська, Нікольська, Новодонецька, Ольгинська, Очеретинська, Сартанська, Старомлинівська, Соледарська, Часовоярська, Хлібодарівська та Шахівська громади.

Тож тепер, отримати допомогу можуть не лише переселенці з мешканці чотирьох громад Маріупольського району, а й з перерахованих 27 громад Донеччини/

У межах проєкту «ЯМаріуполь.Поруч з тобою Донеччина» переселенці зможуть отримати наступні послуги:

адміністративні, юридичні та психологічні консультації

допомога у працевлаштуванні

первинний огляд лікаря

консультації щодо компенсації за пошкоджене або знищене майно

внесення інформації до Міжнародного реєстру збитків

— Щодня кількість переселенців зростає, а складна соціально-економічна ситуація ставить людей перед непростим вибором — залишатися в Україні чи виїжджати за кордон. Без належної державної та місцевої підтримки ми ризикуємо втратити ще більше наших громадян. Саме тому разом з очільниками громад Донеччини об’єднуємо зусилля, аби зберегти наших людей і дати їм впевненість у майбутньому, — Вадим Бойченко.