У Кременчуці в центрі ЯМаріуполь переселенці з Донеччини можуть отримати допомогу

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав меморандуми з очільниками громад регіону. До співпраці долучилися Авдіївська, Андріївська, Бахмутська, Вугледарська, Гродівська, Добропільська, Дружківська, Кальчицька, Комарська, Костянтинівська, Криворізька, Мангушська, Мар`їнська, Миколаївська, Мирненська, Мирноградська, Нікольська, Новодонецька, Ольгинська, Очеретинська, Сартанська, Старомлинівська, Соледарська, Часовоярська, Хлібодарівська та Шахівська громади.
Тож тепер, отримати допомогу можуть не лише переселенці з мешканці чотирьох громад Маріупольського району, а й з перерахованих 27 громад Донеччини/
У межах проєкту «ЯМаріуполь.Поруч з тобою Донеччина» переселенці зможуть отримати наступні послуги:
