Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 10 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Івана Виговського, 3–33;
вул. Сержанта Трушакова, 3–15;
квт. 274, 3, 4, 7;
вул. Амвросія Ковальова, 6.
пров. Вербовий, 2, 4;
вул. Джерельна, 3–19;
вул. Каштанова, 1–22;
вул. Козацька, 61/31–94А;
просп. Лесі Українки, 11, 102–118;
пров. Рівненський, 13А–25;
вул. Сергія Кульчицького, 16–49;
туп. Степовий, 1–9;
квт. 278, 18, 22А.
вул. Господарська, 1–38;
пров. Господарський, 3–10;
вул. Дружинницька, 1–33;
вул. Івана Багряного, 3–21;
пров. Композитора Вербицького, 3а, 5;
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8;
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92;
вул. Нижня, 1–28;
вул. Щаслива, 33;
пров. Шосейний, 10;
вул. Індустріальна, 111/11, 111/3;
вул. Миколи Татарулі, 103–204;
вул. Бориса Чичибабіна, 1–65;
вул. Марка Вовчка, 2–28;
просп. Полтавський, 176–243;
вул. Размислова, 3–34А;
вул. Іллі Ткаченка, 6–81/30;
пров. Іллі Ткаченка, 3–15/28;
вул. Махоркова, 4–20;
вул. Небесної Сотні, 66/1–98;
вул. Новоселівська, 1/25–10;
вул. Ромаданівська, 10;
вул. Тараса Шевченка, 76–105/14;
пров. Щемилівський, 3–28;
вул. Євгена Коновальця, 2/33;
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20;
пров. Кагамлицький, 2–18;
пров. Міклухо-Маклая, 1–22;
вул. Новокагамлицька, 25–45;
вул. Подовжня, 3–17;
вул. Сержанта Мельничука, 78–139;
пров. Уласа Самчука, 18–32;
вул. Чередницька, 116А;
пров. Ювілейний, 3–23;
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А;
проїзд 2-й Ягідний, 2;
пров. Ягідний, 2–39;
вул. Адмірала Остроградського, 1–28;
вул. Вільної України, 17/2–40;
пров. Леся Курбаса, 2–20;
пров. Марії Заньковецької, 1А–51;
вул. Олени Пчілки, 11/39–18;
вул. Експресівська, 1–27А;
вул. Полковника Оксанченка, 1А–22;
просп. Полтавський, 87–157;
вул. Карпенка-Карого, 22–60;
вул. Кохнівська, 44–62;
пров. Кохнівський, 3, 3А;
пров. Межовий, 1–30;
вул. Салганна, 4–65;
просп. Полтавський, 5–44/2;
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
пров. Василя Барки, 2;
вул. Івана Виговського, 3/4;
вул. Олексія Древаля, 30;
вул. Давида Кострова, 74А, 79;
вул. Марусі Чурай, 3–18;
пров. Чорнобаївський, 1–40;
вул. Великокохнівська, 2/2;
пров. Великокохнівський, 1–15;
вул. Олексія Древаля, 128/1–130А;
пров. Василя Барки, 6–22;
вул. Василя Барки, 4–14/2;
вул. Володимира Винниченка, 3–20А;
вул. Козацька, 15/22–17/9;
вул. Романа Шухевича, 5;
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28;
вул. Кобзарська, 21/15;
вул. Миколи Міхновського, 1–57;
вул. Ракетна, 1–18;
вул. Хімічна, 2Б, 19–37;
проїзд 1-й Індустріальний, 2–4;
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4;
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6–8;
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4;
вул. Індустріальна, 49–91;
пров. Індустріальний, 29/5–33/5;
вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24;
вул. Театральна, 21, 23/2;
вул. Небесної Сотні, 3, 3А, 3В;
вул. Університетська, 22, 39;
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
пров. Північний, 4;
пров. Сиваський, 4–21;
вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7;
вул. Юрія Руфа, 169;
вул. Академіка Маслова, 24;
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;
просп. Свободи, 57, 61/17, 63, 67;
вул. Вадима Бойка, 23А;
вул. Героїв Маріуполя, 54.
пров. Веселий, 10;
вул. Івана Франка, 29, 33;
вул. Перекопська, 40;
вул. Європейська, 60А.
вул. Київська, 64–80;
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277–281;
вул. Горліс-Горського, 3–10
Мала Кохнівка;
Потоки;
Придніпрянське;
Соснівка.
