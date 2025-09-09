Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 230

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 10 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Івана Виговського, 3–33;

  • вул. Сержанта Трушакова, 3–15;

  • квт. 274, 3, 4, 7;

  • вул. Амвросія Ковальова, 6.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. Вербовий, 2, 4;

  • вул. Джерельна, 3–19;

  • вул. Каштанова, 1–22;

  • вул. Козацька, 61/31–94А;

  • просп. Лесі Українки, 11, 102–118;

  • пров. Рівненський, 13А–25;

  • вул. Сергія Кульчицького, 16–49;

  • туп. Степовий, 1–9;

  • квт. 278, 18, 22А.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Господарська, 1–38;

  • пров. Господарський, 3–10;

  • вул. Дружинницька, 1–33;

  • вул. Івана Багряного, 3–21;

  • пров. Композитора Вербицького, 3а, 5;

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8;

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–92;

  • вул. Нижня, 1–28;

  • вул. Щаслива, 33;

  • пров. Шосейний, 10;

  • вул. Індустріальна, 111/11, 111/3;

  • вул. Миколи Татарулі, 103–204;

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1–65;

  • вул. Марка Вовчка, 2–28;

  • просп. Полтавський, 176–243;

  • вул. Размислова, 3–34А;

  • вул. Іллі Ткаченка, 6–81/30;

  • пров. Іллі Ткаченка, 3–15/28;

  • вул. Махоркова, 4–20;

  • вул. Небесної Сотні, 66/1–98;

  • вул. Новоселівська, 1/25–10;

  • вул. Ромаданівська, 10;

  • вул. Тараса Шевченка, 76–105/14;

  • пров. Щемилівський, 3–28;

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33;

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20;

  • пров. Кагамлицький, 2–18;

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22;

  • вул. Новокагамлицька, 25–45;

  • вул. Подовжня, 3–17;

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–139;

  • пров. Уласа Самчука, 18–32;

  • вул. Чередницька, 116А;

  • пров. Ювілейний, 3–23;

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А;

  • проїзд 2-й Ягідний, 2;

  • пров. Ягідний, 2–39;

  • вул. Адмірала Остроградського, 1–28;

  • вул. Вільної України, 17/2–40;

  • пров. Леся Курбаса, 2–20;

  • пров. Марії Заньковецької, 1А–51;

  • вул. Олени Пчілки, 11/39–18;

  • вул. Експресівська, 1–27А;

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А–22;

  • просп. Полтавський, 87–157;

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60;

  • вул. Кохнівська, 44–62;

  • пров. Кохнівський, 3, 3А;

  • пров. Межовий, 1–30;

  • вул. Салганна, 4–65;

  • просп. Полтавський, 5–44/2;

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

  • пров. Василя Барки, 2;

  • вул. Івана Виговського, 3/4;

  • вул. Олексія Древаля, 30;

  • вул. Давида Кострова, 74А, 79;

  • вул. Марусі Чурай, 3–18;

  • пров. Чорнобаївський, 1–40;

  • вул. Великокохнівська, 2/2;

  • пров. Великокохнівський, 1–15;

  • вул. Олексія Древаля, 128/1–130А;

  • пров. Василя Барки, 6–22;

  • вул. Василя Барки, 4–14/2;

  • вул. Володимира Винниченка, 3–20А;

  • вул. Козацька, 15/22–17/9;

  • вул. Романа Шухевича, 5;

  • вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28;

  • вул. Кобзарська, 21/15;

  • вул. Миколи Міхновського, 1–57;

  • вул. Ракетна, 1–18;

  • вул. Хімічна, 2Б, 19–37;

  • проїзд 1-й Індустріальний, 2–4;

  • проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4;

  • проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6–8;

  • проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4;

  • вул. Індустріальна, 49–91;

  • пров. Індустріальний, 29/5–33/5;

  • вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24;

  • вул. Театральна, 21, 23/2;

  • вул. Небесної Сотні, 3, 3А, 3В;

  • вул. Університетська, 22, 39;

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

  • пров. Північний, 4;

  • пров. Сиваський, 4–21;

  • вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7;

  • вул. Юрія Руфа, 169;

  • вул. Академіка Маслова, 24;

  • вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;

  • просп. Свободи, 57, 61/17, 63, 67;

  • вул. Вадима Бойка, 23А;

  • вул. Героїв Маріуполя, 54.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10;

  • вул. Івана Франка, 29, 33;

  • вул. Перекопська, 40;

  • вул. Європейська, 60А.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64–80;

  • вул. Ярова, 1–7

  • просп. Полтавський, 277–281;

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • Мала Кохнівка;

  • Потоки;

  • Придніпрянське;

  • Соснівка.

Автор: Руслана Горгола
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

