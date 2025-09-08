ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 9 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Івана Виговського, 3-33

  • вул. Сержанта Трушакова, 3-15

  • квт. 274, 3, 4, 7

  • вул. Амвросія Ковальова, 6.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. Вербовий, 2, 4

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • просп. Лесі Українки, 11, 102-118

  • пров. Рівненський, 13А-25

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • туп. Степовий, 1-9

  • квт. 278, 18, 22А.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Щаслива, 33

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Індустріальна, 111/11, 111/3

  • вул. Миколи Татарулі, 103-204

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • просп. Полтавський, 176-243

  • вул. Размислова, 3-34А

  • вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30

  • пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28

  • вул. Махоркова, 4-20

  • вул. Небесної Сотні, 66/1-98

  • вул. Новоселівська, 1/25-10

  • вул. Ромаданівська, 10

  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

  • пров. Щемилівський, 3-28

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • пров. Ягідний, 2-39

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

  • просп. Полтавський, 87-157

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1-30

  • вул. Салганна, 4-65

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • пров. Василя Барки, 2

  • вул. Івана Виговського, 3/4

  • вул. Олексія Древаля, 30.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Давида Кострова, 74А, 79

  • вул. Марусі Чурай, 3-18

  • пров. Чорнобаївський, 1-40

  • вул. Великокохнівська, 2/2

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

  • пров. Василя Барки, 6-22

  • вул. Василя Барки, 4-14/2

  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А

  • вул. Козацька, 15/22-17/9

  • вул. Романа Шухевича, 5

  • вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28

  • вул. Кобзарська, 21/15

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Хімічна, 2Б, 19-37

  • проїзд 1-й Індустріальний, 2-4

  • проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4

  • проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6-8

  • проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4

  • вул. Індустріальна, 49-91

  • пров. Індустріальний, 29/5-33/5.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24;

  • вул. Театральна, 21, 23/2;

  • вул. Небесної Сотні, 3, 3А, 3В;

  • вул. Університетська, 22, 39.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Маслова, 24;

  • вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;

  • просп. Свободи, 57, 61/17, 63, 67;

  • вул. Вадима Бойка, 23А;

  • вул. Героїв Маріуполя, 54.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10;

  • вул. Івана Франка, 29, 33;

  • вул. Перекопська, 40;

  • вул. Європейська, 60А.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64-80;

  • вул. Ярова, 1-7;

  • просп. Полтавський, 277-281;

  • вул. Горліс-Горського, 3-10;

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.
Автор: Руслана Горгола
