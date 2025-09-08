Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 9 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Івана Виговського, 3-33
вул. Сержанта Трушакова, 3-15
квт. 274, 3, 4, 7
вул. Амвросія Ковальова, 6.
пров. Вербовий, 2, 4
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
просп. Лесі Українки, 11, 102-118
пров. Рівненський, 13А-25
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
туп. Степовий, 1-9
квт. 278, 18, 22А.
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Івана Багряного, 3-21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Нижня, 1-28
вул. Щаслива, 33
пров. Шосейний, 10
вул. Індустріальна, 111/11, 111/3
вул. Миколи Татарулі, 103-204
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Марка Вовчка, 2-28
просп. Полтавський, 176-243
вул. Размислова, 3-34А
вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
вул. Махоркова, 4-20
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Ромаданівська, 10
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
пров. Щемилівський, 3-28
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Подовжня, 3-17
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Вільної України, 17/2-40
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
пров. Ягідний, 2-39
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
просп. Полтавський, 87-157
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1-30
вул. Салганна, 4-65
просп. Полтавський, 5-44/2
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
пров. Василя Барки, 2
вул. Івана Виговського, 3/4
вул. Олексія Древаля, 30.
вул. Давида Кострова, 74А, 79
вул. Марусі Чурай, 3-18
пров. Чорнобаївський, 1-40
вул. Великокохнівська, 2/2
пров. Великокохнівський, 1-15
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
пров. Василя Барки, 6-22
вул. Василя Барки, 4-14/2
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Козацька, 15/22-17/9
вул. Романа Шухевича, 5
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Ракетна, 1-18
вул. Хімічна, 2Б, 19-37
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6-8
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4
вул. Індустріальна, 49-91
пров. Індустріальний, 29/5-33/5.
вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24;
вул. Театральна, 21, 23/2;
вул. Небесної Сотні, 3, 3А, 3В;
вул. Університетська, 22, 39.
вул. Академіка Маслова, 24;
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;
просп. Свободи, 57, 61/17, 63, 67;
вул. Вадима Бойка, 23А;
вул. Героїв Маріуполя, 54.
пров. Веселий, 10;
вул. Івана Франка, 29, 33;
вул. Перекопська, 40;
вул. Європейська, 60А.
вул. Київська, 64-80;
вул. Ярова, 1-7;
просп. Полтавський, 277-281;
вул. Горліс-Горського, 3-10;
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.