На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцького національного університету В'ячеслав Дяченко

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 374

Він пройшов пішки зі Львова майже до Житомира, щоб якнайшвидше приєднатися до захисту рідної землі

25 серпня на Донеччині загинув захисник України солдат В’ячеслав Дяченко. Мешканці Світловодська, схилившись на коліно, віддали шану полеглому військовослужбовцю.

В’ячеслав Станіславович народився 22 лютого 1997 року у Світловодську. Навчався у Світловодській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 2, здобув фах у Компаніївському фаховому коледжі ветеринарної медицини. Згодом отримав вищу освіту в Кремнчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського здобувши кваліфікацію бакалавра за спеціальністю Екологія.

Після навчання проходив службу в армії у «Одеському морському флоті». Працював за кордоном у Польщі, проте з початком повномасштабної війни у 2022 році В’ячеслав, не вагаючись, повернувся додому. Він пройшов пішки зі Львова майже до Житомира, щоб якнайшвидше приєднатися до захисту рідної землі.

Добровольцем вступив до лав Збройних Сил України 31 травня 2022 року. Служив на Донецькому та Херсонському напрямках, неодноразово брав участь у боях за Бахмут. Виконував завдання зовнішній пілот, оператор безпілотних літальних апаратів 3 відділення безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу безпілотних авіаційних комплексів 1 роти.

В’ячеслав був добрим, щирим і відкритим, завжди готовим прийти на допомогу. Любив риболовлю, мріяв про власну родину та дітей, мав багато планів на життя. Його серце було сповнене любов’ю до людей та тварин.

25 серпня 2025 року, під час ворожого обстрілу позицій у Донецькій області, життя В’ячеслава трагічно обірвалося, коли він виконував бойове завдання, відстоюючи свободу та майбутнє України.



