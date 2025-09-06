З вікна багатоповерхівки у Кременчуці випав чоловік — соцмережі

Нині правоохоронці встановлюють обставини події
З вікна багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні випав чоловік 1963 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Нині правоохоронці встановлюють обставини події. «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Кременчуцького районного управління поліції за коментарем.
Нагадаємо, 24 серпня у Кременчуці 21-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки й загинув.
