З вікна багатоповерхівки у Кременчуці випав чоловік — соцмережі

З вікна багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні випав чоловік 1963 року народження. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Нині правоохоронці встановлюють обставини події. «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Кременчуцького районного управління поліції за коментарем.

Нагадаємо, 24 серпня у Кременчуці 21-річний юнак випав з вікна багатоповерхівки й загинув.