Дітей з інвалідністю запрошують на заняття спортом

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 66

Громадська організація «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «ОРІЯНА», Кременчуцька філія Полтавського регіонального центру «Інваспорт» та Кременчуцьке відділення ПОДЮРСШІ відкривають набір дітей на заняття.

Запрошуються діти віком 8-10 років з порушеннями опорно-рухового апарату, слуху, зору, ДЦП, інтелектуальними порушеннями на заняття в секції пара легкої атлетики та легкої атлетики.

— Заняття в основному розраховані на розвиток координації рухів та покращення рухової моторики, усвідомлення почуття колективізму і взаємодії з іншими членами групи та сприйняття власної рухової роботи як життєвої необхідності. Діти будуть брати участь у змаганнях з різноманітних бігових видів, стрибків та метань. З цих видів проводяться міські, обласні, національні змагання тощо. І ваша дитина може бути учасником цих змагань, що дасть їй наснаги у дорослому житті, — розповів Валерій Лекумович, фахівець Кременчуцької філії «Інваспорту».

Заняття безкоштовні.

Контактні телефони 097-487-35-73, 096-197-33-83, 097-762-83-55.