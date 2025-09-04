Дітей з інвалідністю запрошують на заняття спортом

Громадська організація «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «ОРІЯНА», Кременчуцька філія Полтавського регіонального центру «Інваспорт» та Кременчуцьке відділення ПОДЮРСШІ відкривають набір дітей на заняття.
Запрошуються діти віком 8-10 років з порушеннями опорно-рухового апарату, слуху, зору, ДЦП, інтелектуальними порушеннями на заняття в секції пара легкої атлетики та легкої атлетики.
Заняття безкоштовні.
Контактні телефони 097-487-35-73, 096-197-33-83, 097-762-83-55.
