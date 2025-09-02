Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Лесі Українки, 48А
просп. Лесі Українки, 54, 54А, 58, 62
вул. Героїв України, 8, 21, 23
просп. Лесі Українки, 48-62
вул. Володимира Великого, 20/2
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4-21
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Марусі Чурай, 3-18
пров. Чорнобаївський, 1-40
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
вул. Великокохнівська, 2/2
вул. Давида Кострова, 74А, 79
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Господарська, 1-38
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Лебедина, 2, 4, 6
вул. Лікаря Парнети, 4, 4А, 6
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Нижня, 1-28
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 2-22
вул. Ракетна, 1-18
вул. Ромаданівська, 10
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Чередницька, 116А
вул. Чередницька, 93-120
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Ананія Размислова, 3-34А
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Господарський, 3-10
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Композитора Вербицького, 3а, 5
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Приозерний, 2-39
пров. Солдатський, 1-33
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Шосейний, 10
пров. Щемилівський, 3-28
просп. Полтавський, 176-243
просп. Полтавський, 221-241
просп. Полтавський, 87-157
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
пр-д. Лебединий, 1, 2А, 4
квт. 274, 1-9
пров. Лесі Українки, 2
просп. Полтавський, 2Б
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
просп. Полтавський, 277-281
