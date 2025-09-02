ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 419

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • пров. Лесі Українки, 48А

  • просп. Лесі Українки, 54, 54А, 58, 62

  • вул. Героїв України, 8, 21, 23

  • просп. Лесі Українки, 48-62

  • вул. Володимира Великого, 20/2

З 7.00 до 17.00:

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • пров. Північний, 4

  • пров. Сивашський, 4-21

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Марусі Чурай, 3-18

  • пров. Чорнобаївський, 1-40

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

  • вул. Великокохнівська, 2/2

  • вул. Давида Кострова, 74А, 79

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Господарська, 1-38

  • вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28

  • вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • вул. Кобзарська, 21/15

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • вул. Лебедина, 2, 4, 6

  • вул. Лікаря Парнети, 4, 4А, 6

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Махоркова, 4-20

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Небесної Сотні, 66/1-98

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новоселівська, 1/25-10

  • вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Полковника Оксанченка, 2-22

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Ромаданівська, 10

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Чередницька, 93-120

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33

  • вул. Ананія Размислова, 3-34А

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пров. Господарський, 3-10

  • пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Композитора Вербицького, 3а, 5

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • пров. Межовий, 1-30

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • пров. Приозерний, 2-39

  • пров. Солдатський, 1-33

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Шосейний, 10

  • пров. Щемилівський, 3-28

  • просп. Полтавський, 176-243

  • просп. Полтавський, 221-241

  • просп. Полтавський, 87-157

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • пр-д. Лебединий, 1, 2А, 4

  • квт. 274, 1-9

  • пров. Лесі Українки, 2

  • просп. Полтавський, 2Б

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Київська, 64-80

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • пров. Веселий, 10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • просп. Полтавський, 277-281

Автор: Яна Гудзь
