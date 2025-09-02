Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 419

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 3 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00: пров. Лесі Українки, 48А

просп. Лесі Українки, 54, 54А, 58, 62

вул. Героїв України, 8, 21, 23

просп. Лесі Українки, 48-62

вул. Володимира Великого, 20/2 З 7.00 до 17.00: вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

пров. Північний, 4

пров. Сивашський, 4-21

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

вул. Юрія Руфа, 169

вул. Марусі Чурай, 3-18

пров. Чорнобаївський, 1-40 З 8.00 до 17.00: вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

вул. Великокохнівська, 2/2

вул. Давида Кострова, 74А, 79

вул. Експресівська, 1-27А

вул. Господарська, 1-38

вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28

вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30

вул. Івана Багряного, 3-21

вул. Карпенка-Карого, 22-60

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

вул. Кобзарська, 21/15

вул. Кохнівська, 44-62

вул. Лебедина, 2, 4, 6

вул. Лікаря Парнети, 4, 4А, 6

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Махоркова, 4-20

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Миколи Міхновського, 1-57

вул. Нижня, 1-28

вул. Небесної Сотні, 66/1-98

вул. Новокагамлицька, 25-45

вул. Новоселівська, 1/25-10

вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

вул. Подовжня, 3-17

вул. Полковника Оксанченка, 2-22

вул. Ракетна, 1-18

вул. Ромаданівська, 10

вул. Салганна, 4-65

вул. Сержанта Мельничука, 78-139

вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

вул. Чередницька, 116А

вул. Чередницька, 93-120

вул. Євгена Коновальця, 2/33

вул. Ананія Размислова, 3-34А

пров. Великокохнівський, 1-15

пров. Господарський, 3-10

пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28

пров. Кагамлицький, 2-18

пров. Кохнівський, 3, 3А

пров. Композитора Вербицького, 3а, 5

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Межовий, 1-30

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

пров. Приозерний, 2-39

пров. Солдатський, 1-33

пров. Уласа Самчука, 18-32

пров. Шосейний, 10

пров. Щемилівський, 3-28

просп. Полтавський, 176-243

просп. Полтавський, 221-241

просп. Полтавський, 87-157

проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

проїзд 2-й Ягідний, 2

пр-д. Лебединий, 1, 2А, 4

квт. 274, 1-9

пров. Лесі Українки, 2

просп. Полтавський, 2Б З 8.00 до 20.00: вул. Академіка Герасимовича, 171

вул. Горліс-Горського, 3-10

вул. Європейська, 60А

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Київська, 64-80

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

пров. Веселий, 10

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

с. Соснівка

туп. Урожайний, 2

просп. Полтавський, 277-281

Поділитись новиною



