Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У вівторок, 2 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
• вул. Адмірала Остроградського, 1-28
• вул. Ананія Размислова, 3-34А
• вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
• вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28
• вул. Василя Барки, 4,14/2
• вул. Великокохнівська, 2/2
• вул. Вільної України, 17/2-40
• вул. Володимира Винниченка, 3-20А
• вул. Володимира Кисельова, 29/2
• вул. Господарська, 1-38
• вул. Давида Кострова, 74А,79
• вул. Данила Сущинського, 2А-36
• вул. Дружинницька, 1-33
• вул. Євгена Коновальця, 2/33
• вул. Єднання України, 14/35
• вул. Івана Багряного, 3-21
• вул. Ігоря Сікорського, 8/59,8,26,28
• вул. Індустріальна, 49-91
• вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
• вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
• вул. Карпенка-Карого, 22-60
• вул. Кобзарська, 21/15
• вул. Козацька,15/22, 17/9
• вул. Кохнівська, 44-62
• вул. Криворудна, 16,20,20А
• вул. Лебедина, 2, 4, 6
• вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-60/1
• вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2
• вул. Лікаря Парнети, 4, 4А, 6
• вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
• вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
• вул. Махоркова, 4-20
• вул. Марка Вовчка, 2-28
• вул. Миколи Леонтовича, 4-28
• вул. Миколи Міхновського, 1-57
• вул. Небесної Сотні, 66/1-98
• вул. Нижня, 1-28
• вул. Новокагамлицька, 25-45
• вул. Новоселівська, 1/25-10
• вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
• вул. Олени Пчілки, 11/39-18
• вул. Подовжня, 3-17
• вул. Ракетна, 1-18
• вул. Ромаданівська, 10
• вул. Романа Шухевича, 5
• вул. Салганна, 4-65
• вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
• вул. Сержанта Мельничука, 78-139
• вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
• вул. Хімічна, 2Б,19-37
• вул. Хорольська, 64-117
• вул. Червона Гірка,1-37А
• вул. Чередницька, 93-120
• вул. Щаслива, 33
• пр-д. Лебединий, 1, 2А, 4
• проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
• проїзд 1-й Ягідний, 4,4А
• проїзд 2-й Індустріальний, 3,4
• проїзд 2-й ягідний, 2
• проїзд 3-й Індустріальний, 3,4
• проїзд 4-й Індустріальний, 3,4
• пров. 4-й Індустріальний, 6-8
• пров. Василя Барки, 6-22
• пров. Великокохнівський, 1-15
• пров. Господарський, 3-10
• пров. Індустріальний, 29/5-33/5
• пров. Кагамлицький, 2-18
• пров. Композитора Вербицького, 3а, 5
• пров. Леся Курбаса, 2-20
• пров. Марії Заньковецької, 1А-51
• пров. Межовий, 1-30
• пров. Міклухо-Маклая, 1-22
• пров. Солдатський, 1-33
• пров. Сорочинський, 2-15
• пров. Уласа Самчука, 18-32
• пров. Ягідний, 2-39
• пров. Ювілейний, 3-23
• пров. Шосейний, 10
• просп. Полтавський, 176-243
• просп. Полтавський, 221-241
• просп. Полтавський, 87-157
• вул. Горліс-Горського, 3-10
• вул. Європейська, 60А
• вул. Івана Франка, 29, 33
• вул. Перекопська, 40
• вул. Ярова, 1,3,5,7
• м. Кременчук, вул. Київська, 64-121
• пров. Веселий, 10
• просп. Полтавський, 277-281
• с. Мала Кохнівка
• с. Потоки
• с. Придніпрянське
• с. Соснівка
