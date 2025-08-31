Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 415

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 1 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: • проїзд 1-й Індустріальний, 2-4

• проїзд 1-й Ягідний, 4,4А

• проїзд 2-й Індустріальний, 3,4

• проїзд 2-й Ягідний, 2

• проїзд 3-й Індустріальний, 3,4

• проїзд 4-й Індустріальний, 3,4

• пров. Амвросія Ковальова, 3-8

• пров. Артема Березнюка, 3-11/22

• пров. Василя Барки, 6-22

• пров. Великокохнівський, 1-15

• пров. Володимира Кисельова, 2/3-13

• пров. Господарський, 3-10

• пров. Захисний, 3-15

• пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28

• пров. Кагамлицький, 2-18

• пров. Козачий, 24-34

• пров. Кохнівський, 3,3А

• пров. Леся Курбаса, 2-20

• пров. Марії Заньковецької, 1А-51

• пров. Межовий, 1-30

• пров. Міклухо-Маклая, 1-22

• пров. Озерний, 2/23-10

• пров. Петрівський, 3-18

• пров. Північний, 4

• пров. Ринковий, 1/13

• пров. Садківський, 36-38

• пров. Солдатський, 1-33

• пров. Сорочинський, 2-15

• пров. Стрілецький, 9-18

• пров. Фабричний, 3-13/1

• пров. Шосейний, 10

• туп. Автозаводський, 2

• туп. Автозаводський, 6

• туп. Затишний, 12-17

• туп. Козачий, 3-10/29

• туп. Петрівський, 3-9

• вул. Адмірала Остроградського, 1-28

• вул. Ананія Размислова, 3-34А

• вул. Бетонна, 2/3-38

• вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

• вул. Бориса Чичибабіна, 4, 26, 28

• вул. Великокохнівська, 2/2

• вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13

• вул. Василя Барки, 4,14/2

• вул. Господарська, 1-38

• вул. Гранітна, 4-16/2

• вул. Давида Кострова, 74А-79

• вул. Євгена Коновальця, 2/33

• вул. Єднання України, 8/6-23/1

• вул. Експресівська, 1-27А

• вул. Ігоря Сікорського, 8/59,8,26,28

• вул. Івана Багряного, 3-21

• вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30

• вул. Карпенка-Карого, 22-60

• вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

• вул. Кагамлицька, 40/23-42/22

• вул. Капітана Трусова, 5-40

• вул. Кобзарська, 21/15

• вул. Кохнівська, 44-62

• вул. Криворудна, 16,20,20А

• вул. Лебедина, 5-40/4

• вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-60/1

• вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2

• вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

• вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

• вул. Махоркова, 4-20

• вул. Марка Вовчка, 2-28

• вул. Марусі Чурай, 3-18

• вул. Миколи Леонтовича, 4-28

• вул. Миколи Міхновського, 1-57

• вул. Миколи Татарулі, 38-54А

• вул. Небесної Сотні, 66/1-98

• вул. Нечуя Левицького, 3-12

• вул. Нижня, 1-28

• вул. Новокагамлицька, 25-45

• вул. Новоселівська, 1/25-10

• вул. Олексія Древаля, 71-94

• вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

• вул. Подовжня, 3-17

• вул. Правобережна, 38А-57/2

• вул. Ракетна, 1-18

• вул. Ромаданівська, 10

• вул. Романа Шухевича, 5

• вул. Республіканська, 93,93А

• вул. Садківська, 27-48

• вул. Садківська, 46

• вул. Салганна, 4-65

• вул. Сержанта Мельничука, 78-139

• вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

• вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

• вул. Хімічна, 2Б,19-37

• вул. Хорольська, 64-117

• вул. Червона Гірка, 37

• вул. Чередницька, 116А

• вул. Щаслива, 33

• вул. Юрія Руфа, 169

• пров. Щемилівський, 3-28 З 8.00 до 20.00: • вул. Академіка Герасимовича, 171

• вул. Горліс-Горського, 3-10

• вул. Європейська, 60А

• вул. Івана Франка, 29,33

• вул. Київська, 64-121

• вул. Перекопська, 40

• вул. Ярова, 1,3,5

• пров. Веселий, 10

• просп. Полтавський, 277-281

• с. Мала Кохнівка

• с. Потоки

• с. Придніпрянське

• с. Соснівка

• туп. Урожайний, 2

