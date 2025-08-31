Близнюкам наступного тижня варто бути наполегливими, а Тільцям — завершити справи, до яких ніяк не доходили руки: гооскоп на 1-7 вересня

Овен (21.03-20.04)

Запасiться терпiнням. Якщо у вас є стимул, то результати зусиль на цьому тижнi будуть вражаючими. Навiть, якщо вами рухатимуть амбiцiї, вам вдасться направити цю енергiю на користь справi. У першу половину тижня має вiдбутися багато рутинної роботи. Але з четверга життя стане цiкавiшим i рiзноманiтнiшим. Смiливо мiняйте те, що вас не влаштовує — особистий iмiдж, стиль вiдносин, деталi iнтер`єру. Це тiльки початок процесу змiн, але ви встигнете увiйти у смак. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 7.

Тілець (21.04-21.05)

Поспiшайте впоратися зi справами, до яких нiколи не доходили руки. Цей тиждень припускає працьовитiсть, терпiння i здатнiсть зосередитися на тому, що особливо важливо. Ви працюєте на своє майбутнє. До четверга ваша активнiсть буде особливо результативною. З другої половини тижня можуть з`явитися новi iдеї або партнери виступлять з iнiцiативами. Змiни пiдуть на користь, але до деталей нових проектiв вiднесiться з особливою увагою. Не поспiшайте з остаточними вiдповiдями, але й не iгноруйте новi можливостi. Сприятливi днi: 6; несприятливi: 2.

Близнюки (22.05-21.06)

Проявляйте наполегливiсть там, де вiдчуваєте перспективу i можливiсть розвинути тему у вигiдному для вас напрямi. Вашi апетити ростуть, i витрати можуть виявитися iстотними. Купуйте тiльки необхiднi речi, особливо, якщо плануєте дорогi покупки. Вiдразу думайте про те, як вiдновити послаблений бюджет. Цього тижня у вас є шанс закласти основи нової справи або провести вигiднi переговори. Кращий день для таких цiлей — четвер. Вихiднi принесуть вам новi враження, життя почне набирати оберти. Сприятливi днi: 2, 4; несприятливi: 1.

Рак (22.06-22.07)

Хороший час для втiлення ваших задумiв. Прагнiть менше звертати увагу на ускладнення у вiдносинах з партнерами — спiльнi завдання об`єднають вас. Заводьте новi зв`язки, знаходьте з оточуючими взаємовигiднi iнтереси. Зараз ваш успiх багато в чому визначається партнерськими програмами. До вибраної мети необхiдно рухатися непохитно, не вiдволiкаючись на другоряднi заходи. Скоро в життi з`явиться бiльше рiзноманiтностi i приємних можливостей, але поки варто переглянути деталi справи, яка потiм працюватиме на вас. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 6.

Лев (23.07-23.08)

Не дивлячись на те, що буде достатньо форс-мажорних обставин, прагнiть не хапатися за кiлька справ вiдразу. Зараз ваша увага майже повнiстю зосереджена на роботi. З`являється можливiсть пiднятися вище кар`єрними сходами або полiпшити матерiальне становище. Робiть реальнi кроки в цьому напрямi, iнакше шанс може бути упущений. Нервовi перевантаження знiмайте в спортзалi. У особистому життi назрiває переворот. I якщо ви позбавите кохану людину уваги, то ви вислухаєте про себе багато нового i несподiваного. Сприятливi днi: 3, 4; несприятливi: 7.

Діва (24.08-23.09)

Прекрасний час для втiлення ваших планiв. Покваптеся — таких тижнiв не так багато в роцi. Берiть розгiн в справах, розширюйте спiвпрацю, укладайте угоди. Найбiльш сприятливi днi для таких цiлей — середа i четвер. Особистi i дiловi вiдносини зараз мають багато точок зiткнення. Вам добре з тими, з ким є спiльнi цiлi i iнтереси. Починаючи з вихiдних, ви вiдчуєте, що подальший успiх залежить не тiльки вiд працездатностi i терпiння, але й вiд спiлкування з оточуючими. Вам необхiдна хороша розрядка i порцiя нових вражень. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 6.

Терези (24.09-23.10)

Ваша потреба мати все найвищої якостi зараз набуває конкретного сенсу. Ви знаєте, чого хочете i як цього досягти. Налаштовуйтеся добре попрацювати. Цей тиждень принесе прогрес в справах, але поки краще орiєнтуватися на перспективу, удосконалювати, змiцнювати i розвивати. До будь-яких серйозних змiн ви вiднесетеся дуже емоцiйно. Не поспiшайте що-небудь мiняти в партнерських вiдносинах. Ваш безневинний флiрт i успiх у протилежної статi може виявитися випробуванням для постiйного партнера. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 5.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня вам належить розiбратися з перспективами партнерських вiдносин. Договiрнi зобов`язання теж зажадають перегляду. Роздiлити з кимось навантаження зараз може виявитися хорошим рiшенням. Так вам вдасться зосередити свої сили на дiлi, яке принесе очевиднi результати. Любовне життя обiцяє бути насиченим. Ви настроєнi рiшуче розiбратися в деяких своїх пiдозрах, i вiдверта розмова з близькою людиною буде бальзамом для вашої душi. Але з важливими рiшеннями почекайте до наступного тижня. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 2.

Стрілець (23.11-21.12)

До четверга буде багато роботи. Наберiться терпiння, оскiльки зараз ви закладаєте основи того, що принесе дивiденди в майбутньому. Максимум уваги придiлiть фiнансовим питанням. Ви завжди ранiше iнших бачите мету, i в черговий раз можете стати iдейним натхненником в своєму колективi. З четверга з`являться новi iдеї, але бажання перемкнутися на особистi iнтереси може виявитися сильнiшим. Приємне з корисним вдасться поєднати, запланувавши на кiнець тижня дiловi поїздки. В недiлю вибирайте заняття спокiйнiшi. Сприятливi днi: 1, 6; несприятливi: 7.

Козеріг (22.12-20.01)

Працюйте, закохуйтеся, починайте новi справи — тиждень обiцяє вам успiх в будь-якому вибраному напрямi. Особливо успiх супроводжуватиме в першi три днi. Непомiтно для себе ви зможете закласти основу для розвитку подiй на декiлька мiсяцiв вперед. З четверга буде корисно зацiкавити своїми проектами партнерiв. Зав`язуйте новi знайомства, якщо вiдчуваєте, що це розширить вашi перспективи. Але намагайтеся, щоб успiх не запаморочив вам голову, оскiльки смуга напружених моментiв у близьких вiдносинах вже не за горами. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 6.

Водолій (21.01-19.02)

Останнiм часом ви демонстрували чудеса працездатностi. Не зупиняйтеся на серединi шляху до успiху. Пiдiйдiть вiдповiдально до тих тем, вiд яких залежить ваше матерiальне становище. Якщо почали в будинку ремонт, то займiться найскладнiшими роботами. Врахуйте, що з четверга ваше терпiння може виснажитися i iнтереси з`являться новi. Любов почне кружити голову. I хоча в цiй темi на вас чекає чимало переживань, але в потрiбний момент ви справите вигiдне враження. Готуйтеся до нового етапу в своєму життi i завершуйте старi справи. Сприятливi днi: 3, 7; несприятливi: 5.

Риби (20.02-20.03)

Поставте основною задачею фiнансовi iнтереси i розвивайте всi теми, якi розширять вашi перспективи. Довiртеся власному чуттю вигоди i не соромтеся егоїстичних спонукань. Незабаром ситуацiя змiниться, а поки вам необхiдно укрiпити свої тили. У четвер порадуйте себе якою-небудь значною покупкою або влаштуйте вечiрку для друзiв. У вихiднi у вас можуть з`явитися невiдкладнi домашнi справи або доведеться допомагати комусь з родичiв. Це хороший час для роботи на дачi, пересадки кiмнатних рослин i вiдпочинку на природi. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.

