«На щиті» до Градизька повертається загиблий воїн Сергій Довгополий

«На щиті» до Градизька на Кременчуччині повертається загиблий воїн Сергій Довгополий. Захисникові був лише 21 рік. Про це повідомив селищний голова громади Мирослав Носа.

Сергій народився 2002 року, навчався у Градизькій гімназії імені О. Білаша, пізніше — у Київському фаховому коледжі морського і річкового флоту та транспортних технологій.

У лютому 2023 року він підписав контракт і став солдатом 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Служив на посаді стрільця 3 відділення охорони 3 взводу охорони роти охорони. 25 червня 2023-го Сергій зник безвісти поблизу Кліщіївки Донецької області під час виконання бойового завдання.

Його відданість обов’язку й твердість характеру стали прикладом для багатьох, а пам’ять про Сергія назавжди закарбувалася у серцях тих, хто його знав і цінував, — зазначив Мирослав Носа.

Дату та час поховання повідомлять додатково.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.