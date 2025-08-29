Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 30 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1, 3, 5
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.