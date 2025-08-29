Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з городків

Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця у змаганнях під час Кубку України з городків, що проходив на Кіровоградщині. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
За попередніми даними, у чемпіонаті з фінських городків перше місце виборола кременчуківка, майстриня спорту Альона Захарова. Друге місце здобула майстриня спорту Альона Дрешель із Києва, третє — киянка Анастасія Ващук.
Крім того, у командних змаганнях фіналу Кубку України кременчуківки Альона Захарова та Наталія Ляшенко посіли третє місце.
В особистих змаганнях Кубку України Альона Захарова посіла четверте місце, Наталія Ляшенко — шосте.
Готував команду до змагань заслужений тренер України Микола Севрюк.
Нагадаємо, кілька років тому кременчуківка Альона Захарова встановила 4 рекорди України з городкового спорту.
