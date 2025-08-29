Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з городків

Також кременчуківка Альона Захарова стала чемпіонкою України у фінських городках

Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця у змаганнях під час Кубку України з городків, що проходив на Кіровоградщині. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За попередніми даними, у чемпіонаті з фінських городків перше місце виборола кременчуківка, майстриня спорту Альона Захарова. Друге місце здобула майстриня спорту Альона Дрешель із Києва, третє — киянка Анастасія Ващук.

Крім того, у командних змаганнях фіналу Кубку України кременчуківки Альона Захарова та Наталія Ляшенко посіли третє місце.

В особистих змаганнях Кубку України Альона Захарова посіла четверте місце, Наталія Ляшенко — шосте.

Готував команду до змагань заслужений тренер України Микола Севрюк.

Нагадаємо, кілька років тому кременчуківка Альона Захарова встановила 4 рекорди України з городкового спорту.