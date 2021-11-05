4 рекорди України з городкового спорту встановила кременчужанка Альона Захарова

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 5

У Вінницькій області відбувся чемпіонат України з городкового спорту у закритому приміщенні серед чоловіків та жінок з класичних городків. Змагання проходили у с. Ставки, Тульчинського району, Вінницької області з 30 жовтня до 1 листопада.

Триразова чемпіонка світу, майстер спорту з Кременчука Альона Захарова впевнено завоювала перше місце серед жінок. Спортсменка встановила 4 рекорди України: затративши на вибивання 15 фігур – 18 биток, 30 фігур – 39 биток, 60 фігур – 81 битка і на 90 фігур – 120 биток. Цей результат є кращим на 20 биток нормативу майстра спорту України. Заслужений тренер України Микола Севрюк, який тренує Альону, вважає, що в неї є ще можливості покращити і цей результат.

Друге місце посіла Альона Дрешель з Києва, яка затратила на вибивання 90 фігур 126 биток. Третє місце виборола місцева спортсменка Софія Ратушняк.

На фото ліворуч: Альона Дрешель, Альона Захарова та Софія Ратушняк

У чоловіків перемогу здобув Заслужений майстер спорту України Володимир Євтушенко з Києва. Його результат - 125 биток на 90 фігур. На другому місці майстер спорту Юрій Гаращенко з Вінницької області, а на третьому майстер спорту з Києва Олександр Костяний.

На фото ліворуч: Олександр Костяний, Володимир Євтушенко та Юрій Гаращенко

Змагальний рік для наших спортсменів завершився. Тепер будемо чекати успішних виступів кременчужанок у наступному 2022 році. Думаємо, що вони нас ще не раз порадують своїми виступами.