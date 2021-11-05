Чому 7 листопада кременчужани не зможуть скористатися банкоматами ПриватБанку та Приват 24

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 370

7 листопада з 1.00 до 4.30 ПриватБанк призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват 24 для для фізичних осіб і для бізнесу. Як повідомляє пресслужба банку, у цей період оновлюватимуть програмне забезпечення процесингового центру*.

Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з чорної пʼятниці (25 листопада - ред.) та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів був комфортним та приносив задоволення. Технологічні роботи з оновлення процесингу, як завжди, банк проведе у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння, - йдеться у повідомленні.

Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

У ПриватБанку просять звернути увагу на можливі незручності та перенести безготівкові покупки на кілька годин.

*На сьогодні процесинговий центр банку обробляє понад 70 000 карткових платежів щохвилини.