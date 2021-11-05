На Полтавщині обрали кращі інклюзивні заклади освіти

Переможці конкурсу отримали дипломи та грошові сертифікати
4 листопада у Полтавській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий заклад освіти з інклюзивним навчанням», повідомив офіційний портал ОДА.
– Наші дитсадки, школи, ПТУ, що перемогли в конкурсі, – приклад того, як треба розвивати і посилювати цю роботу. Цей конкурс є поштовхом для розвитку іншим закладам. Обласна рада на цей рік виділила 900 тисяч гривень, у наступному будемо збільшувати ресурси на розвиток інклюзії, - говорить Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
Усього лауреатами конкурсу стали 9 закладів освіти.
У номінації «Заклад дошкільної освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:
- перше місце - ДНЗ ясла-садок «Ромашка» (Решетилівка);
- друге місце – заклад дошкільної освіти «Веснянка» (Гадяч);
- третє місце – ЗДО «Золота рибка» (Горішні Плавні).
У номінації «Заклад загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:
- перше місце - ЗОШ I-III ступенів №6 Горішньоплавнівської міської ради;
- друге місце - Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги;
- третє місце – Козельщинський ліцей.
У номінації «Заклад професійної (професійно-технічної) освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:
- перше місце - Полтавське вище міжрегіональне професійне училище;
- друге місце - Професійний аграрний ліцей (Кобеляки);
- третє місце - Вище професійне гірничо-будівельне училище.
Переможці конкурсу нагороджені дипломами та сертифікатами на суму 150 000 гривень за перше місце, 100 000 гривень – за друге місце, 50 000 гривень – за третє.