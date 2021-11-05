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Освіта, Полтавщина

На Полтавщині обрали кращі інклюзивні заклади освіти

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 312

 

Переможці конкурсу отримали дипломи та грошові сертифікати

4 листопада у Полтавській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців ІІ етапу обласного конкурсу «Кращий заклад освіти з інклюзивним навчанням», повідомив офіційний портал ОДА.

– Наші дитсадки, школи, ПТУ, що перемогли в конкурсі, – приклад того, як треба розвивати і посилювати цю роботу. Цей конкурс є поштовхом для розвитку іншим закладам. Обласна рада на цей рік виділила 900 тисяч гривень, у наступному будемо збільшувати ресурси на розвиток інклюзії, - говорить Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.

Усього лауреатами конкурсу стали 9 закладів освіти.

У номінації «Заклад дошкільної освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:

  • перше місце - ДНЗ ясла-садок «Ромашка» (Решетилівка);
  • друге місце – заклад дошкільної освіти «Веснянка» (Гадяч);
  • третє місце – ЗДО «Золота рибка» (Горішні Плавні).

У номінації «Заклад загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:

  • перше місце - ЗОШ I-III ступенів №6 Горішньоплавнівської міської ради;
  • друге місце - Полтавська ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 імені Бориса Серги;
  • третє місце – Козельщинський ліцей.

У номінації «Заклад професійної (професійно-технічної) освіти з інклюзивним навчанням» перемогли:

  • перше місце - Полтавське вище міжрегіональне професійне училище;
  • друге місце - Професійний аграрний ліцей (Кобеляки);
  • третє місце - Вище професійне гірничо-будівельне училище.

Переможці конкурсу нагороджені дипломами та сертифікатами на суму 150 000 гривень за перше місце, 100 000 гривень – за друге місце, 50 000 гривень – за третє.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс інклюзивність
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