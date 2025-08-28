Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 28 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Автозаводська, 3-12, 11-32
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 3-17
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Лікаря Бончука, 1-5
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Миколи Татарулі, 7, 38-54А
вул. Нечуя Левицького, 3-12
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Олексія Древаля, 24-78, 71-94
вул. Ракетна, 1-18
вул. Республіканська
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Харківська, 3-11А, 10-30
вул. Хімічна, 2Б, 19-37
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Данила Сущинського, 2А-36
вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-60/1
вул. Криворудна, 16, 20, 20А
вул. Миколи Леонтовича, 4-28
вул. Хорольська, 64-117
пров. Амвросія Ковальова, 3-17
пров. Артема Березнюка, 3-11/22
пров. Захисний, 3-15
пров. Князя Олега, 1-48/15
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Петрівський, 3-18
пров. Перекопський, 9А
пров. Північний, 4
пров. Садківський, 36, 38
пров. Сиваський, 4-21
пров. Солдатський, 1-33
пров. Сорочинський, 2-15
пров. Стрілецький, 9-18
пров. Фабричний, 3-13/1
пров. Ягідний, 2-39
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. Автозаводський, 2, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3-19
туп. Петрівський, 3-9
туп. Козачий, 3-10/29
туп. Спокійний, 1-14
проїзд 1-й Індустріальний, 2-4
проїзд 2-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 3-й Індустріальний, 3, 4
проїзд 4-й Індустріальний, 3, 4
проїзд Сонячний, 1
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
просп. Володимира Константиновича, 7-39
просп. Івана Калиновича, 21-60
просп. Полтавський, 87-157, 221-241
вул. Кооперативна, 77-112
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Михайла Драгоманова, 33/5.
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
