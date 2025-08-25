На Кременчуччині попрощалися з 20-річним захисником Станіславом Ковтуном

Сьогодні, 25 серпня, у Семенівській громаді провели в останню путь Станіслава Ковтуна — воїна Збройних сил України, який загинув 21 серпня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Відомо, що Станіслав народився 2004 року у селі Біляки, а зростав у Заїчинцях. Після школи здобув професію тракториста й водія, а згодом став студентом Полтавського аграрного університету. Мріяв працювати агроінженером.
У 2023 році він склав присягу та вступив до лав ЗСУ, служив водієм-механіком танка у Третій окремій штурмовій бригаді. Весною 2024 року Станіслав звільнився в запас — у нього на фронті загинув батько. Але попри це він вже восени того ж року повернувся на службу до війська.
Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання. Станіславу Ковтуну було лише 20 років.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.