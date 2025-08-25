ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

На Кременчуччині попрощалися з 20-річним захисником Станіславом Ковтуном

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 392

 

Воїн служив у Третій окремій штурмовій бригаді

Сьогодні, 25 серпня, у Семенівській громаді провели в останню путь Станіслава Ковтуна — воїна Збройних сил України, який загинув 21 серпня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі громади.

 

Відомо, що Станіслав народився 2004 року у селі Біляки, а зростав у Заїчинцях. Після школи здобув професію тракториста й водія, а згодом став студентом Полтавського аграрного університету. Мріяв працювати агроінженером.

У 2023 році він склав присягу та вступив до лав ЗСУ, служив водієм-механіком танка у Третій окремій штурмовій бригаді. Весною 2024 року Станіслав звільнився в запас — у нього на фронті загинув батько. Але попри це він вже восени того ж року повернувся на службу до війська.

 

Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання. Станіславу Ковтуну було лише 20 років.

Його жертовність і подвиг назавжди залишаться в пам’яті громади як приклад незламності та вірності Батьківщині. Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Станіслава, — пишуть у громаді.
 
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Семенівська громада
війна воїни світла загиблий Семенівська громада
Вверх