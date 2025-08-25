За попередній тиждень у Кременчуці на світ з’явилися 23 дитини

За попередній тиждень, із 18 до 24 серпня, у Кременчуці на світ з’явилися 23 дитини. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Хлопчиків знову народилося більше: їх 13, а дівчаток — 10.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 19 діток — 11 хлопчиків та 8 дівчаток. Ще 4 малюки — 2 хлопчика та 2 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 11 по 17 серпня в Кременчуці народилося 25 малюків — 10 хлопчиків і 15 дівчаток.
