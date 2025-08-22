У Кременчуці дитяча лікарня отримала нове обладнання для порятунку життя

Кременчуцька дитяча лікарня отримала нове сучасне обладнання — це комплект обладнання для невідкладної допомоги. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 22 серпня.
Лікарня отримала дефібрилятор-монітор з автоматичним режимом, хірургічний електроніж-коагулятор та набір для внутрішньокісткового доступу NIO, що забезпечує швидке введення ліків у критичних ситуаціях. Обладнання придбали за кошти благодійників, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з липня у дитячій лікарні у Кременчуці тривають ремонтні роботи: встановлюють пандус та оновлюють вхід до приміщення.
